Civilās aizsardzības sanāksmē Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) pētnieks Arnis Lekauters informēja, ka šobrīd tiek izstrādāts jauns rīks situācijas modelēšanai uz Ogres upes un prognozes noteikšanai 24 stundu periodam un jau tuvākajā laikā tas būs gatavs. Tiklīdz šis rīks būs pabeigts, tas būs publiski pieejams RTU mājaslapā.
Ogrē un tās tuvākajā apkaimē lielāki vai mazāki plūdi ir piedzīvoti ne reizi vien, turklāt dažādos gadalaikos. Ogres upe ir viena no tām Latvijas upēm, kuras “uzvedību” ir grūti prognozēt – tā ir līkumota, ledus sastrēgumi var rasties teju jebkurā vietā. Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis norāda, ka regulāri tiek veikts monitorings, īpašu uzmanību pievēršot bīstamākajām vietām.