Ceturtdiena, 09.10.2025 22:24
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:24
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 13. decembris, 2021 12:46

Notikusi civilās aizsardzības sanāksme par rīcību plūdu gadījumā

ogresnovads.lv
Notikusi civilās aizsardzības sanāksme par rīcību plūdu gadījumā
Pirmdiena, 13. decembris, 2021 12:46

Notikusi civilās aizsardzības sanāksme par rīcību plūdu gadījumā

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldībā šī gada 10. decembrī tika sasaukta civilās aizsardzības sanāksme, lai pārrunātu aktuālos jautājumus un rīcību plūdu gadījumā, jo laika apstākļi ir mainīgi, pēc stiprā sala var sekot straujš atkusnis, ūdens līmenis upēs var paaugstināties un tās var iziet no krasta.

Civilās aizsardzības sanāksmē Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) pētnieks Arnis Lekauters informēja, ka šobrīd tiek izstrādāts jauns rīks situācijas modelēšanai uz Ogres upes un prognozes noteikšanai 24 stundu periodam un jau tuvākajā laikā tas būs gatavs. Tiklīdz šis rīks būs pabeigts, tas būs publiski pieejams RTU mājaslapā.

Ogrē un tās tuvākajā apkaimē lielāki vai mazāki plūdi ir piedzīvoti ne reizi vien, turklāt dažādos gadalaikos. Ogres upe ir viena no tām Latvijas upēm, kuras “uzvedību” ir grūti prognozēt – tā ir līkumota, ledus sastrēgumi var rasties teju jebkurā vietā. Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis norāda, ka regulāri tiek veikts monitorings, īpašu uzmanību pievēršot bīstamākajām vietām.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?