Antra Purviņa norādīja, ka jaunajiem deputātiem ir jābūt ar stingru nostāju, jāprot aizstāvēt savus jautājumus, kā arī aktīvi jāpiedalās domes sēdēs.
Sarmīte Kirhnere jaunajiem deputātiem vēlēja strādāt ražīgi, iedzīvotāju labā.
Dzintra Mozule jaunajam sastāvam novēlēja veiksmīgu sastrādāšanos, turpināt iesāktos darbus un īpašu rūpi turēt par laukiem.
Dzirkstīte Žindiga pateicās deputātiem par komandas darbu un novēlēja, lai novada izaugsme turpinās.
Edvīns Bartkevičs ieteica deputātiem vairāk uzklausīt iedzīvotāju viedokļus.
Jānis Latišs deputātiem rosināja deputātus moži strādāt.
Artūrs Mangulis vēlēja deputātiem būt par iedvesmu citiem, atbalstīt kultūru un sportu, rādot priekšzīmi.
Mārtiņš Leja novēlēja pabeigt iesāktos projektus un arī turpmāk kā prioritāti izvirzīt izglītību un iespēju to saņemt skolēna dzīvesvietas tuvumā.
Gints Sīviņš pateicās esošajam deputātu sastāvam par darbu četru gadu garumā un realizētām iecerēm un jaunievēlētajiem deputātiem vēlēja aktīvi iesaistīties domes darbā, gādājot par vienlīdzīgu attieksmi un kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanu visā jaunā novada teritorijā.
Dainis Širovs atzinīgi novērtēja esošās domes paveikto novada un pilsētas izaugsmi. Vēlot jaunās domes deputātiem veselību un izturību, D. Širovs aicināja apzināties jaunā Ogres novada teritoriju un gādāt, lai viss jaunais novads attīstītos tikpat sekmīgi kā līdzšinējais Ogres novads.
Jānis Iklāvs pateicās kolēģiem par četriem gadiem un jaunajam sastāvam vēlēja būt drosmīgiem, nebaidīties riskēt.
Māris Siliņš pateicās visiem kolēģiem par veiksmīgu sadarbību, jaunajam deputātu sastāvam vēlot izdarīt vēl vairāk.
Juris Laizāns pateicās kolēģiem par sadarbību, jaunajam sastāvam vēlot pozitīvu noskaņojumu, vēlmi strādāt jaunā novada attīstības labā, neaizmirstot ar par Ogres pilsētu.
Jegors Laptevs pateicās visiem par kopīgu darbu, jaunajam sasaukumam vēlēja strādāt vēl produktīvāk, būt novada patriotiem, kopīgi to attīstīt, strādāt ar mīlestību sirdī.
Šī gada 5. jūnija vēlēšanās Ogres novada pašvaldības domē ievēlētie deputāti pirmajā sēdē pulcēsies 1. jūlijā.