Tikšanās sākumā visi dalībnieki tika iepazīstināti ar nesen nokomplektēto jaunatnes darbinieku komandu. Kopā ar D. Nikolaisoni strādās četri jaunatnes darbinieki, kuri pārraudzīs dažādas novada administratīvās teritorijas. Sabīne Zviedre kā jaunatnes darbiniece darbosies Ikšķiles administratīvajā teritorijā, Zanda Bieziņa un Aleksejs Solovjovs – Ogres administratīvajā teritorijā, savukārt Zita Bērziņa-Igaune būs kontaktpersona Lielvārdes un Ķeguma administratīvajā teritorijā. Jaunā komanda ir apņēmības un entuziasma pilna strādāt kopā ar Ogres novada jauniešiem, palīdzot ne vien attīstīt viņu idejas, bet arī kopīgi uzlabojot jauniešu dzīvi novadā.
Visiem dalībniekiem tiešsaistē tika lūgts vienā vārdā raksturot, kas ir jauniešu dome. Starp saņemtajām atbildēm tika minēti tādi atslēgas vārdi kā komunikācija, idejas, draudzība, sadarbība, prieks, politika, pasākumi u.c.
Lai informētu jauniešus par iespējām, ko sniedz dalība jauniešu domē, tika sagatavotas īsas prezentācijas par līdzšinējo jauniešu domes darbu vēsturiskajos Ogres, Lielvārdes un Ikšķiles novados. Dalībnieki ar interesi klausījās jauniešu pieredzes stāstos par piedzīvotajiem notikumiem un organizētajiem pasākumiem.
Kā pastāstīja D. Nikolaisone, jauniešu dome ir iespēja piedalīties jaunatnes politikā, paust savu viedokli, organizēt pasākumus, īstenot savas idejas, piedalīties apmācībās, braukt pieredzes apmaiņas braucienos un satikt citus līdzīgi domājošus jauniešus. Jauniešu dome ir viens no jauniešu līdzdalības veidiem pašvaldībā, kas sekmē jauniešu sadarbību, jauniešu līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā, pieredzes apmaiņu un iniciatīvas. “Man ir prieks, ka pirmajā tikšanās reizē piedalījās tik liels interesentu pulks. Es ticu, ka mūsu komanda veiksmīgi sadarbosies ar topošo jauniešu domi, kopīgi īstenojot pat visneparastākās idejas,” komentēja galvenā jaunatnes lietu speciāliste, uzsverot, ka pēc daudziem gadiem nu arī Ķeguma administratīvajā teritorijā ir cilvēks, kurš ikdienā strādās ar jauniešiem.
Tikšanās dalībnieki tika iepazīstināti ar iespējamo jauniešu domes struktūru, taču gala lēmums jauniešiem būs jāpieņem pašiem. Jau drīzumā plānota vēl viena tiešsaistes tikšanās, lai uzsāktu reālu darbu pie jauniešu domes izveides.
D.Nikolaisone informēja, ka šī gada ietvaros jaunizveidotajai jauniešu domei plānoti vēl divi kopīgi pasākumi, lai stiprinātu kolektīvu un kopīgi atzīmētu gada nogales svētkus. Viņa iezīmēja ari nākamā gada aktivitātes, tostarp plānotas tikšanās ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, neformālas mācības, sporta spēles, brīvdabas kino seansi, podkāstu sarunas, jauniešu gada balva un citas aktivitātes.
Tikšanās noslēgumā jauniešiem tika vaicāts, kādas ir viņu ekspektācijas, iesaistoties jauniešu domē. Dalībnieki minēja, ka jauniešu domē varēs satikt jaunus cilvēkus, būs iespēja darboties draudzīgā kolektīvā, piedalīties kopīgos pasākumos, organizēt daudzpusīgas aktivitātes un iegūt vērtīgu dzīves pieredzi. Noslēgumā jaunieši arī dalījās savās atziņās par gaidāmo dalību jauniešu domē.