Vakara gaitā tika pārrunātas iespējamās sadarbības iespējas ar pašvaldību un izskatīti atbalsta instrumenti, kā pašvaldība var veicināt uzņēmējdarbību novadā, it īpaši skatot to jaunā Ogres novada kontekstā. Uzņēmēji arī izteica priekšlikumus, kā palīdzēt vietējiem uzņēmējiem un mājražotājiem pārvarēt ārkārtas situācijas radītās sekas, piemēram, organizējot kvalitatīvus tirgus un sniedzot informatīvu atbalstu par uzņēmēju sniegtajām iespējām.
Noslēgumā izpilddirektore Inga Reķe iepazīstināja klātesošos ar pašvaldības lielākajiem plānotajiem darbiem 2021.gadā. Klātesošie atzina, ka šādas tikšanās ir lietderīgas un izteica vēlmi arī turpmāk organizēt kopīgas tikšanās.
Tiešsaistes diskusija ar uzņēmējiem par uzņēmējdarbības attīstību (prezentācija)
