29. aprīlī Maigas kundze svinēja savu 100. dzimšanas dienu. Nozīmīgajā jubilejā viņu sveica arī Ogres novada pašvaldības deputāti Egils Helmanis un Sarmīte Ozoliņa, kuri novēlēja stipru veselību, gaišu prātu un vēl daudz mierpilnu un piepildītu dienu tuvinieku lokā.
Maigas Placēnas dzīvesstāsts ir piemērs izturībai, darbīgumam un spējai pielāgoties mainīgajiem apstākļiem. Ikdienas darbs, rūpes par ģimeni un līdzcilvēkiem, kā arī dzīves gudrība, kas uzkrāta daudzu gadu garumā, raksturo viņas personību.
Šādi stāsti ir nozīmīgi ne tikai kā atmiņas par pagātni, bet arī kā vērtīga pieredze nākamajām paaudzēm, atgādinot par dzīves vērtībām, izturību un cilvēka spēju pārvarēt grūtības.