Ceturtdiena, 30.04.2026 19:11
Liāna, Lilija
Ceturtdiena, 30.04.2026 19:11
Liāna, Lilija
Ceturtdiena, 30. aprīlis, 2026 17:08

Novadniece Maiga Placēna svin savu 100. dzimšanas dienu

Foto: Ogres novads
Ogres novadā dzīvo cilvēki, kuru dzīvesstāsti atspoguļo veselu laikmetu, un viena no tiem ir Maiga Placēna. Viņas mūžs aptver gandrīz visu 20. gadsimtu un arī mūsdienas. Viņas dzīves pieredze ir cieši saistīta ar Latvijas vēstures notikumiem, piedzīvojot gan kara gadus, gan dažādas politiskās pārmaiņas.

29. aprīlī Maigas kundze svinēja savu 100. dzimšanas dienu. Nozīmīgajā jubilejā viņu sveica arī Ogres novada pašvaldības deputāti Egils Helmanis un Sarmīte Ozoliņa, kuri novēlēja stipru veselību, gaišu prātu un vēl daudz mierpilnu un piepildītu dienu tuvinieku lokā.

Maigas Placēnas dzīvesstāsts ir piemērs izturībai, darbīgumam un spējai pielāgoties mainīgajiem apstākļiem. Ikdienas darbs, rūpes par ģimeni un līdzcilvēkiem, kā arī dzīves gudrība, kas uzkrāta daudzu gadu garumā, raksturo viņas personību.

Šādi stāsti ir nozīmīgi ne tikai kā atmiņas par pagātni, bet arī kā vērtīga pieredze nākamajām paaudzēm, atgādinot par dzīves vērtībām, izturību un cilvēka spēju pārvarēt grūtības.

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?