Jaunais basketbola laukums paredzēts teritorijā, kur šobrīd atrodas fiziski un morāli novecojis sporta laukums, kas vairs nepilda savas funkcijas. Jaunais basketbola laukums atradīsies arī nepilnu 100 metru attālumā no Ogres Basketbola skolas, nodrošinot ērtu piekļuvi gan audzēkņiem, gan apkārtnes iedzīvotājiem. Projekta ietvaros LBS nodrošinātu divus FIBA 3×3 standarta laukumus, oficiālo segumu un basketbola grozus, kā arī seguma ieklāšanas darbus, savukārt pašvaldība īstenos teritorijas sagatavošanu, pamatnes izbūvi, teritorijas labiekārtošanu, apgaismojuma un videonovērošanas risinājumus, lai nodrošinātu drošu un kvalitatīvu publisko vidi.
Ogres novada pašvaldības domes Izglītības, sporta un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejas priekšsēdētājs Gints Sīviņš uzsver: “Ogres novadā basketbolam ir spēcīgas tradīcijas, augsta bērnu un jauniešu interese, kā arī profesionāla sporta vide, kas motivē augt un attīstīties. Redzam, ka šī interese un arī aktīva iesaiste pastāvīgi pieaug, tādēļ ir būtiski veidot mūsdienīgu un pieejamu sporta infrastruktūru, kas kalpotu ne tikai profesionālajai ievirzei, bet arī tautas sportam, interešu izglītībai un aktīvai brīvā laika pavadīšanai. Jaunais basketbola laukums dos iespēju bērniem un jauniešiem pilnveidot prasmes, attīstīt interesi par sportu un vienlaikus veidos sakārtotu, drošu un pievilcīgu publisko ārtelpu visai sabiedrībai.”
Ogres Basketbola skolā profesionālās ievirzes programmās audzēkņu skaits pēdējo gadu laikā ir būtiski palielinājies – no 396 audzēkņiem 2021./2022. un 2022./2023. mācību gadā līdz 438 audzēkņiem 2025./2026. mācību gadā, vēsta pašvaldības pārstāvji.
Vienlaikus pieaug arī interese par interešu izglītības programmām basketbolā: 2023./2024. mācību gadā Ogres Basketbola skola sāka īstenot interešu izglītības programmu 36 izglītojamajiem, jau 2024./2025. mācību gadā izglītojamo skaits interešu izglītības programmās pieauga līdz 42, un 2025./2026. mācību gadā – līdz 57 izglītojamajiem. Tāpat jaunā infrastruktūra ļautu paplašināt iespējas attīstīt arī strauji augošo un olimpisko statusu ieguvušo 3×3 basketbolu.
Laukumu izbūve nodrošinās papildu infrastruktūru interešu izglītības programmu 3×3 basketbolā īstenošanai papildus esošajām 5×5 profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmām. 3×3 basketbola interešu izglītības programma var būt kvalitatīva alternatīva bērniem un jauniešiem, kuri vēlas trenēties mazākās grupās vai pusaudžu vecumā zaudē interesi par 5×5 basketbolu dažādu iemeslu, piemēram, samazināta spēļu laika vai motivācijas trūkuma dēļ. Jauna interešu izglītības programma veicinās arī augstus sasniegumus, jo vasaras periodā, kad 5×5 basketbolā treniņi nav tik intensīvi un sacensības nenotiek, interešu izglītības programma nodrošinātu iespēju turpināt sportisko izaugsmi un pedagoga vadībā uzlabot prasmes basketbolā, piedaloties treniņos un 3×3 basketbola turnīros, norāda pašvaldības pārstāvji.
Laukumu paredzēts izmantot ne tikai Ogres Basketbola skolas vajadzībām, bet arī tuvumā esošo izglītības iestāžu sporta stundām, interešu izglītībai un sabiedrības aktivitātēm. Tas būs pieejams arī tautas sportam un dažādām fiziskām aktivitātēm, tostarp vingrošanai un citiem aktīvas atpūtas veidiem, kā arī varēs kalpot par vietu nelieliem sabiedriskiem pasākumiem.
Pašvaldības provizoriskās investīcijas projekta īstenošanai plānotas 108 673,94 eiro apmērā, ietverot esošā laukuma demontāžu, pamatnes un iežogojuma izbūvi, apgaismojuma un videonovērošanas sistēmu uzstādīšanu, kā arī teritorijas labiekārtošanu.