Lielākais pirmspensijas vecuma bezdarbnieku skaits pagājušā gada 11 mēnešos bija februārī, kad reģistrēti 7247 bezdarbnieki.
Visvairāk - 1236 - pirmspensijas vecuma bezdarbnieku pagājušā gada novembra beigās bija Rīgā. Sekoja Rēzeknes novads ar 335 šādiem bezdarbniekiem un Ludzas novads, kur novembra beigās bija 321 bezdarbnieks pirmspensijas vecumā.
Pirmspensijas vecuma bezdarbnieki ir bezdarbnieki, kuriem līdz pensijas piešķiršanas vecumam ir palikuši pieci un mazāk gadi.
Jau vēstīts, ka Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis pagājušā novembra beigās bija 4,8% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir par 0,1 procentpunktu vairāk nekā mēnesi iepriekš.
2025. gada novembra beigās NVA bija reģistrēts kopumā 41 671 bezdarbnieks, kas ir par 817 cilvēkiem vairāk nekā mēnesi iepriekš, kad aģentūrā bija reģistrēti 40 854 bezdarbnieki.