Latvijā pagājušā gada novembra beigās bija reģistrēti 6263 pirmspensijas vecuma bezdarbnieku, kas bija par 2,6% vairāk nekā oktobra beigās, bet par 11% mazāk nekā pagājušā gada janvāra sākumā, liecina Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) sniegtā informācija.

Lielākais pirmspensijas vecuma bezdarbnieku skaits pagājušā gada 11 mēnešos bija februārī, kad reģistrēti 7247 bezdarbnieki.

Visvairāk - 1236 - pirmspensijas vecuma bezdarbnieku pagājušā gada novembra beigās bija Rīgā. Sekoja Rēzeknes novads ar 335 šādiem bezdarbniekiem un Ludzas novads, kur novembra beigās bija 321 bezdarbnieks pirmspensijas vecumā.

Pirmspensijas vecuma bezdarbnieki ir bezdarbnieki, kuriem līdz pensijas piešķiršanas vecumam ir palikuši pieci un mazāk gadi.

Jau vēstīts, ka Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis pagājušā novembra beigās bija 4,8% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir par 0,1 procentpunktu vairāk nekā mēnesi iepriekš.

2025. gada novembra beigās NVA bija reģistrēts kopumā 41 671 bezdarbnieks, kas ir par 817 cilvēkiem vairāk nekā mēnesi iepriekš, kad aģentūrā bija reģistrēti 40 854 bezdarbnieki.

