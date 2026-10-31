Novembra sākumā turpināsies rudenīgais laiks

Nakts būs mākoņaina un valsts lielākajā daļā aizritēs bez nokrišņiem, neliels īslaicīgs lietus gaidāms vien vietām teritorijas ziemeļu daļā. Pūtīs lēns vējš, un vietām veidosies migla.
Gaisa temperatūra naktī būs +2, +7 grādu robežās.
Rīgā debesis naktī lielākoties aizsegs mākoņi, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam vējam, gaiss atdzisīs līdz +5, +7 grādiem.
Arī dienā Latvijā gaidāms mākoņains laiks, lai arī vietām brīžiem skaidrosies. Dažviet iespējams neliels lietus.
Gaiss iesils līdz +6, +10 grādiem. Pūtīs lēns vējš ar ātrumu līdz pieciem metriem sekundē.