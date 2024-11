Novembra svētku brīvdienās gaidāmas izmaiņas apmēram 400 reģionālo autobusu maršrutos

Izmaiņas gaidāmas maršrutos, kuros sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošina 12 pārvadātāji: AS “Nordeka”, SIA “Norma-A”, AS “Liepājas autobusu parks”, AS “Talsu autotransports”, SIA “Latvijas Sabiedriskais Autobuss”, SIA “Tukuma auto”, SIA “Daugavpils autobusu parks”, SIA “Dautrans”, AS “Rēzeknes autobusu parks”, SIA “Ludzas autotransporta uzņēmums”, AS “CATA”, SIA “VTU Valmiera”.

ATD aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un vienmēr paņemt biļeti par savu braucienu. Nepieprasīta, nesaņemta biļete veido neprecīzu statistiku par reisa vai maršruta pieprasījumu, un tas ilgtermiņā var būt iemesls to slēgšanai.

Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot ATD kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621 (automātiskais atbildētājs).

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.