Šobrīd Madlienas pasta nodaļa klientiem ir atvērta katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 13.00, savukārt no novembra sākuma tā būs pieejama pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 8.00 līdz 13.30, otrdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00. Savukārt Ikšķiles pasta nodaļa, kas tagad klientus apkalpo katru darbdienu no plkst. 8.00 līdz 13.30, turpmāk būs pieejama pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 8.00 līdz 11.00, bet otrdienās un ceturtdienās – no plkst. 8.00 līdz 18.00. Informācija par darba laika izmaiņām būs izvietota arī attiecīgajās pasta nodaļās.
Ogres novada iedzīvotāji pasta un maksājumu pakalpojumus klātienē var saņemt arī Ogres pasta nodaļā – gan darbdienās, gan brīvdienās –, kā arī Ķeguma, Ogresgala, Madlienas un Lielvārdes pasta nodaļās. Ārpus novada centra dzīvojošie var pieteikt pakalpojumu “Pastnieks mājās”, kas ir alternatīva iespēja bez papildu maksas saņemt savā dzīvesvietā visus klientu centros un pasta nodaļās sniegtos pakalpojumus.
Savukārt sūtījumu saņemšanai un nosūtīšanai var izmantot “Latvijas pasta” pakomātu tīklu. Visi āra pakomāti aprīkoti ar papildu funkcionalitāti: tajos iebūvēta vēstuļu kastīte, kas nodrošina korespondences nosūtīšanu.
Ogres novadā pakomāti pieejami: Rīgas ielā 23, Kalna prospektā 2a, Mednieku ielā 21/23, Skolas ielā 2a, Mālkalnes prospektā 3, Ogrē; Ķeguma prospektā 5c, Ķegumā; Lāčplēša ielā 14, Rembates ielā 11, Lielvārdē; Melioratoru ielā 1, Ikšķilē; “Tirdzniecības centrā”, Madlienā; “Steigās 4”, Ogresgalā; Ceriņu ielā 3, Jumpravā; “Suntažu veikalā 4”, Suntažos; “Krustcelēs”, Tīnūžos; “Pagastmājā”, Lēdmanē; “Rūķīšos”, Taurupē.
Izmantojot pakomātu, sūtījumu var nosūtīt gan uz citu pakomātu, gan uz klientu centru, pasta nodaļu vai uz konkrētu adresi. Tāpat tajā var gan nodot nosūtīšanai, gan arī pārvirzīt saņemšanai ierakstītas vēstules.
Lai nosūtītu sūtījumu, arī ierakstītu vēstuli, tas jānoformē privātpersonu pašapkalpošanās vietnē mans.pasts.lv un pēc tam jāievieto pakomāta skapītī. Savukārt, lai pakomātā saņemtu ierakstītu vēstuli, kas ierasti tiek izsniegta pret parakstu, tā, sazinoties ar klientu atbalsta komandu un identificējoties ar Smart ID vai e-parakstu, jāpārvirza saņemšanai vēlamajā pakomātā.