Kā zināms, no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim visā valsts teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija, turklāt no 2021.gada 1.novembra līdz 14. novembrim pārtraukta mācību procesa norise klātienē, nodrošinot mācības attālināti, izņemot pirmsskolas un vispārējās izglītības apguvi no 1. līdz 3. klasei.
Ņemot vērā ierobežojumus, arī interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguve tiek organizēta attālināti.
Visās Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs – Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolā, Ogres Mūzikas un mākslas skolā, K. Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolā, Birzgales Mūzikas skolā, Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolā, Ogres novada Sporta centrā, Ogres Basketbola skolā un Lielvārdes Sporta centrā – mācību process no 1.novembra līdz 14. novembrim norisinās tikai attālināti. Arī pēc 2021.gada 15. novembra profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu apguve pilnībā nevakcinētiem un nepārslimojušiem izglītojamajiem ar negatīvu testa rezultātu turpināsies individuāli, vienas grupas, klases vai kursa ietvaros, ja izglītojamie vienlaikus nav citu grupu, klašu vai kursu izglītojamie un ārtelpās ne vairāk kā 20 izglītojamiem no dažādām grupām, klasēm vai kursiem.
Lai nodrošinātu profesionālās ievirzes un interešu izglītības prasmju un spēju attīstības nepārtrauktību, palielinās individuālā darba apjoms un vecāku iesaiste tā īstenošanā, kā arī mājsaimniecības resursu patēriņa pieaugums, piemēram, ūdens un elektrība mājās, kas palielina izdevumus. Daļai programmu, īpaši jaunāko grupu izglītojamajiem, pilnvērtīgi nav iespējams nodrošināt kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu, ja tas tiek īstenots attālināti.
Ņemot vērā minēto, deputāti nolēma noteikt mācību maksu atvieglojumu Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 2021. gada novembra mēnesī.
Saskaņā ar lēmumu šī gada novembrī mācību maksa tiek atcelta un netiks ieturēta tām Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēm, kas sniedz interešu izglītības pakalpojumus vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā. Mācību maksa 50% apmērā no izglītojamajam aprēķināmās mācību maksas noteikta Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs par sniegtajiem interešu izglītības pakalpojumiem mūzikā un sportā, kā arī profesionālās ievirzes izglītības pakalpojumiem.