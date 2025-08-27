Novembrī notiks Inovāciju koprades laboratorija par ilgtspējīgu pārtiku un dzērieniem

Inovāciju koprades laboratorijā aicināti piedalīties pārtikas un dzērienu ražotāji no Vidzemes reģiona, norādot konkrētu risināmo vai attīstāmo problēmu un ideju. Tāpat dalībai aicināti pieteikties Latvijas pētnieki ar tematisku specializāciju, tostarp uztura zinātnē, funkcionālas pārtikas un dzērienu radīšanā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas risinājumu lietojamībā, pārtikas un dzērienu tehnoloģijās. Koprades procesā uzņēmēji, studenti un pētnieki no dažādām nozarēm kopīgi definē un risina industrijai būtiskas problēmas. Jaunā vērtība tiek radīta, kombinējot un saplūdinot pētnieku zināšanas un prasmes ar uzņēmēju biznesa ekspertīzi un inovatīvām studentu idejām.
"Laikā, kad arvien vairāk sabiedrībā, uzņēmējdarbībā un zinātnē tiek uzsvērta ilgtspēja un noturība, šogad IKL tiek veltīta jaunu vērtību un risinājumu meklēšanai pārtikas un dzērienu nozarē. Ilgtspējīgas pārtikas un dzērienu tehnoloģijas ir inovatīvas pieejas un risinājumi, kas veicina resursu efektīvu izmantošanu, samazina vides ietekmi un uzlabo pārtikas kvalitāti un pieejamību. Tās ir būtiskas pārejai uz ilgtspējīgu un noturīgu pārtikas sistēmu," stāsta Vidzemes Atvērto inovāciju centra vadītāja Santa Vītola.
IKL 2025 pirmo reizi pulcēs arī ārvalstu partnerus no universitātēm Nīderlandē, Portugālē, Austrijā, Vācijā, Polijā, Somijā un Francijā. Pētnieku un studentu pārstāvētās jomas ietver pārtikas tehnoloģijas, uzturu, biotehnoloģijas, sabiedrības veselību, patērētāju uzvedību un digitālos rīkus, tostarp virtuālo un paplašināto realitāti.
Kāpēc pieteikties?
Uzņēmējiem dalība Inovāciju koprades laboratorijā sniedz vairākus būtiskus ieguvumus: iespēju praktiski risināt savus uzņēmējdarbības izaicinājumus sadarbībā ar pētniekiem un studentiem, izstrādāt risinājumu koncepcijas vai pat pirmos, jau notestētus prototipus identificētajām problēmām. Tā ir arī iespēja paraudzīties uz sava uzņēmuma darbību no jaunām, starpdisciplinārām perspektīvām un veidot jaunus kontaktus – gan vietējā, gan starptautiskā līmenī – turpmākai sadarbībai ar citiem uzņēmējiem, pētniekiem un studentiem.
Pētniekiem dalība Inovāciju koprades laboratorijā sniedz iespēju padziļināt izpratni par dažādu tautsaimniecības jomu problemātiku un to ietekmējošajiem faktoriem, kā arī par sava pētniecības virziena nozīmi, praktisko lietojamību un aktualitāti. Tā ir iespēja nostiprināt līdzšinējā darba nozīmīgumu potenciālo sadarbības partneru skatījumā, gūt jaunas idejas turpmākiem pētījumiem un paplašināt kontaktu loku gan zinātnes, gan uzņēmējdarbības vidē.
Kā pieteikties?
Bezmaksas reģistrācija dalībai Inovāciju koprades laboratorijai līdz 29. septembrim:
- pētniekiem: https://forms.office.com/e/UieiY2y2pn
- uzņēmējiem: https://forms.office.com/e/cWPLhGfF1F
Laboratorijas norise:
6. novembrī tiešsaistē notiks pirmā dalībnieku iepazīšanās tikšanās – uzņēmumu izaicinājumu un pētnieku kompetenču īsās prezentācijas.
24.–28. novembrī Valmierā klātienē notiks intensīva koprades nedēļa. Uzņēmēju un pētnieku klātbūtne ir obligāta vismaz divas dienas – 25. un 27. novembrī.
Noslēgumā paredzēts pētniecības stipendiju konkurss trīs ideju tālākai attīstīšanai. Darba valoda – angļu un latviešu.
Papildus jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar Vidzemes Atvērto inovāciju centra eksperti Lilitu Sparāni, e-pasts: , mob. 29180042.
Jau iepriekš Inovāciju koprades laboratorijas ir notikušas tādās tēmās kā ilgtspējīgs pārtikas iepakojums, aļģes kā resurss inovācijām un meža resursi inovatīvu pakalpojumu radīšanai, kas pulcējuši vairāk nekā 100 dalībniekus no Vidzemes un visas Latvijas.
Inovāciju koprades laboratoriju organizē Vidzemes Atvērto inovāciju centrs Erasmus+ Kombinētas Intensīvās programmas formātā, projektu Eiropas Universitāte E³UDRES² un LEAPXR ietvaros, kā arī ar Valmieras novada pašvaldības atbalstu.
Vidzemes Atvērto inovāciju centru (VAIC) 2024. gadā izveidoja Vidzemes Augstskola un Vidzemes plānošanas reģions, lai sekmētu reģiona inovāciju un zināšanu ekosistēmas attīstību. Šī sadarbība veicina ciešāku mijiedarbību starp akadēmisko vidi un reģionālo attīstību, sniedzot iespēju radīt inovatīvus risinājumus Vidzemes izaugsmei. Vairāk informācijas par VAIC: https://va.lv/vaic