Trešdiena, 29.10.2025 09:05
Elva, Elvijs, Elvis, Laimis, Laimonis
Trešdiena, 29.10.2025 09:05
Elva, Elvijs, Elvis, Laimis, Laimonis
Trešdiena, 29. oktobris, 2025 08:24

Novembrī notiks svecīšu vakari Ogres, Lēdmanes, Ķeguma, Ciemupes, Smiltāju, Ikšķiles un Ogresgala kapos

ogresnovads.lv
Novembrī notiks svecīšu vakari Ogres, Lēdmanes, Ķeguma, Ciemupes, Smiltāju, Ikšķiles un Ogresgala kapos
Foto: Ogres novads
Trešdiena, 29. oktobris, 2025 08:24

Novembrī notiks svecīšu vakari Ogres, Lēdmanes, Ķeguma, Ciemupes, Smiltāju, Ikšķiles un Ogresgala kapos

ogresnovads.lv

Svecīšu vakaros dodamies uz kapsētām, lai iedegtu svecītes un godinātu aizgājušo tuvinieku piemiņu. Šobrīd svecīšu vakari norisinās visā Ogres novadā.
Šajā nedēļas nogalē, 1. novembrī, tie notiks Ogres un Lēdmanes kapos, savukārt 2. novembrī – Ķeguma kapos.

Lai iedzīvotājiem būtu ērtāk nokļūt uz Ogres kapiem un atpakaļ, sestdienās kursē šādi autobusu reisi:

No Ogres uz Ogres kapiem (sestdienās):

  • Reiss Nr. 5996 – Pārogres gatve (Mārīte 9.50) – Karjera iela (9.52) – Vidzemes iela (9.55) – Jaunogres pamatskola (10.12) – Meža prospekts (10.13) – Bibliotēka (10.15) – Slimnīca (10.17) – Ogres kapi.
  • Plkst. 8.10 – Reiss Nr. 7228 Ogres AO – Suntaži – Mālpils – Sigulda
  • Plkst. 10.20 – Reiss Nr. 6095 Ogres AO – Suntaži – Kastrāne
  • Plkst. 14.25 – Reiss Nr. 6095 Ogres AO – Suntaži
  • Plkst. 14.40 – Reiss Nr. 6139 Ogres AO – Meņģele
  • Plkst. 17.20 – Reiss Nr. 6139 Ogres AO – Meņģele

No Ogres kapiem uz Ogri

  • Plkst. 10.28 – Reiss Nr. 5996 Ogres kapi – Jaunogres pamatskola – Ogres AO – Lašupes
  • Plkst. 12.09 – Reiss Nr. 6095 Kastrāne – Suntaži – Ogres AO
  • Plkst. 14.50 – Reiss Nr. 7228 Sigulda – Mālpils – Suntaži – Ogres AO
  • Plkst. 15.46 – Reiss Nr. 6095 Suntaži – Ogres AO
  • Plkst. 18.19 – Reiss Nr. 6139 Meņģele – Ogres AO

Svecīšu vakari Ogres novadā:

  • 1. novembrī – Ogres kapi, Lēdmanes kapi
  • 2. novembrī – Ķeguma kapi
  • 8. novembrī – Ciemupes kapi
  • 23. novembrī – Smiltāju kapi, Ikšķiles kapi un Ogresgala kapi
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?