Lai iedzīvotājiem būtu ērtāk nokļūt uz Ogres kapiem un atpakaļ, sestdienās kursē šādi autobusu reisi:
No Ogres uz Ogres kapiem (sestdienās):
- Reiss Nr. 5996 – Pārogres gatve (Mārīte 9.50) – Karjera iela (9.52) – Vidzemes iela (9.55) – Jaunogres pamatskola (10.12) – Meža prospekts (10.13) – Bibliotēka (10.15) – Slimnīca (10.17) – Ogres kapi.
- Plkst. 8.10 – Reiss Nr. 7228 Ogres AO – Suntaži – Mālpils – Sigulda
- Plkst. 10.20 – Reiss Nr. 6095 Ogres AO – Suntaži – Kastrāne
- Plkst. 14.25 – Reiss Nr. 6095 Ogres AO – Suntaži
- Plkst. 14.40 – Reiss Nr. 6139 Ogres AO – Meņģele
- Plkst. 17.20 – Reiss Nr. 6139 Ogres AO – Meņģele
No Ogres kapiem uz Ogri
- Plkst. 10.28 – Reiss Nr. 5996 Ogres kapi – Jaunogres pamatskola – Ogres AO – Lašupes
- Plkst. 12.09 – Reiss Nr. 6095 Kastrāne – Suntaži – Ogres AO
- Plkst. 14.50 – Reiss Nr. 7228 Sigulda – Mālpils – Suntaži – Ogres AO
- Plkst. 15.46 – Reiss Nr. 6095 Suntaži – Ogres AO
- Plkst. 18.19 – Reiss Nr. 6139 Meņģele – Ogres AO
Svecīšu vakari Ogres novadā:
- 1. novembrī – Ogres kapi, Lēdmanes kapi
- 2. novembrī – Ķeguma kapi
- 8. novembrī – Ciemupes kapi
- 23. novembrī – Smiltāju kapi, Ikšķiles kapi un Ogresgala kapi