Svētdiena, 11.01.2026 11:43
Franciska, Smaida
Svētdiena, 11.01.2026 11:43
Franciska, Smaida
Svētdiena, 11. janvāris, 2026 10:05

Novembrī vidējā vecuma pensija Latvijā bija nepilni 673 eiro

Leta
Novembrī vidējā vecuma pensija Latvijā bija nepilni 673 eiro
Foto: freepik
Svētdiena, 11. janvāris, 2026 10:05

Novembrī vidējā vecuma pensija Latvijā bija nepilni 673 eiro

Leta

Vidējā vecuma pensija 438 060 Latvijas pensionāriem pagājušā gada novembrī bija 672,92 eiro, liecina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) apkopotā informācija.

Lielākā vidējā pensija novembrī bija vīriešiem - 724,43 eiro. Tikmēr sievietēm tā bija 645,58 eiro.

Kopš pagājušā gada janvāra vidējais pensijas apmērs novembrī bija palielinājies par 51,33 eiro.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?