Lielākā vidējā pensija novembrī bija vīriešiem - 724,43 eiro. Tikmēr sievietēm tā bija 645,58 eiro.
Kopš pagājušā gada janvāra vidējais pensijas apmērs novembrī bija palielinājies par 51,33 eiro.
Vidējā vecuma pensija 438 060 Latvijas pensionāriem pagājušā gada novembrī bija 672,92 eiro, liecina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) apkopotā informācija.
