Nodarbības norisināsies šā gada 22. februārī plkst. 18.00, 20. martā plkst. 9.00 un 29. martā plkst. 18.00. Uz tām aicināti gan tie, kuri tikai plāno pievērsties nūjošanai, gan arī tie, kuri vēlas nostiprināt savu "draudzību" ar nūjām, ja kādas nūjošanas tehnikas nianses ir piemirsušās.
Dažas būtiskas lietas, kas būtu jāzina par nūjošanu, lai izvairītos no liekiem pārpratumiem, jo ar stereotipiem ikdienā saskaramies ik uz soļa – arī nūjošanas pasaulē:
- Nūjošana nav parasta pastaiga, tikai ar nūjām rokās. Intensitātes ziņā to var pielīdzināt skriešanai, jo nodarbības laikā tiek nodarbināti 90% muskuļu.
- Nūjošana ir par 46% efektīvāka nekā parasta pastaiga.
- Salīdzinot ar skriešanu un pat vidēji ātru pastaigu, nūjošana ir saudzējošāka nodarbe ne vien locītavām un mugurkaulam, bet arī sirdij, jo, pateicoties nūjām, jūsu svars tek vienmērīgi sadalīts gan uz rokām gan kājām. Ne velti to iesaka rehabilitācijai pēc dažādām traumām, kā arī insulta, infarkta un citām nopietnām saslimšanām.
Starp citu, runājot par nūjošanu un ar to saistītajiem stereotipiem, vērā ņemama ir arī Paulu Koelju pieredze: “2003. gada rudenī, vēlā vakara stundā pastaigājoties pa Stokholmas centru, es ieraudzīju sievieti, kura gāja ar slēpju nūjām. Iedomājos, ka viņa, iespējams, cieš no kādas fiziskas traumas. Tomēr drīz sapratu, ka kļūdos, jo šī sieviete gāja ātri un ritmiski – tā, it kā atrastos slēpošanas trasē. Secināju, ka viņa noteikti nav pie pilna prāta, ja reiz iedomājusies sevi slēpojam pilsētas centrā. Kad izstāstīju redzēto savam redaktoram, viņš atbildēja, ka jukušais esmu es, jo šī sieviete nūjoja, nevis slēpoja. Viņš arī paskaidroja, ka ar nūjošanas palīdzību var noslogot visas muskuļu grupas – kājas, rokas, plecus un muguru. Tagad nūjošana, līdzīgi kā loka šaušana, ir mans iecienītākais laika pavadīšanas veids, jo šādi es varu just, domāt, vērot apkārt notiekošo un sarunāties ar savu sievu.”
Nūjošanas nodarbības notiks uz Ogres dambja. To laikā būs iespēja ne vien apgūt nūjošanas teorētiskos pamatus, bet arī izmēģināt dažādas tehnikas praksē. Tāpēc Oveselība instruktori aicina parūpēties par ērtiem apaviem un laikapstākļiem piemērotu apģērbu.
Dalībnieku skaits grupā – 10 personas. Dalībnieku reģistrācija –
.
Sūtot pieteikumu, lūgums norādīt šādu informāciju:
- vārds, uzvārds,
- nodarbība, kuru plānojiet apmeklēt,
- pieejamais ekipējums. (Ja jums nav savu nūju, tās tiks nodrošinātas. Lūgums ņemt vērā, ka slēpošanas nūjas, kā arī nūjas bez roku stiprinājumiem NAV piemērotas nūjošanai!
Informāciju sagatavoja Karīna Javtušenko, "Oveselība" veselības veicināšanas konsultante