Algu subsīdiju atbalsta pasākuma ietvaros darba devējs sešu mēnešu laikā saņem dotāciju darba algai 50% apmērā no nodarbinātajam bezdarbniekam noteiktās mēneša darba algas. Viena nodarbinātā bezdarbnieka darba algas dotācijas apmērs ir līdz 500 eiro mēnesī.
Pieteikties algu subsīdiju atbalstam aicināti komersanti, kooperatīvās sabiedrības un pašnodarbinātās personas, izņemot ārstniecības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā pārsniedz 50%, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana. Algu subsīdijai pieteiktai brīvai darbavietai pirms pieteikuma iesniegšanas jābūt reģistrētai NVA. Algu subsīdiju atbalstam var pieteikties NVA visa gada garumā - līdz 2022.gada 31. decembrim.
Algu subsīdiju darbavietās tiek nodarbināti bezdarbnieki, kuri pie attiecīgā darba devēja nav bijuši nodarbināti pēdējo divu mēnešu laikā pirms iesaistes pasākumā vai arī pie attiecīgā darba devēja iepriekš nav bijuši nodarbināti Algu subsīdiju atbalsta pasākuma vai Pasākumu noteiktām personu grupām ietvaros. Lai veicinātu pastāvīgu darba vietu izveidi, darba devējam bezdarbnieks ne mazāk kā trīs mēnešus ir jānodarbina arī pēc Algu subsīdiju atbalsta pasākuma īstenošanas beigām.
Kā darba devējam pieteikties algu subsīdiju darbavietu izveidei?
1.solis
Jāreģistrē vakance NVA.
2.solis
Jāaizpilda pieteikuma forma, kas pieejama NVA mājaslapā
3.solis
Aizpildītais pieteikums jāiesniedz NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā atrodas darbavieta. Pieteikumu var nosūtīt arī elektroniski, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Algu subsīdiju atbalsta pasākumu Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai NVA īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros.
Detalizētāka informācija par pasākumu, tā nosacījumiem un dotāciju apmēriem pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā ”Algu subsīdiju atbalsta pasākums” un NVA filiālēs. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija atrodama NVA vietnes sadaļā ”Kontakti”.