NVA aicina darba devējus pieteikt darba vietas skolēniem vasaras brīvlaikā

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāles visā Latvijā no 7. aprīļa līdz 23.aprīlim pieņem darba devēju pieteikumus skolēnu nodarbinātības pasākuma īstenošanai 2021.gada vasarā.


Pieteikties pasākuma īstenošanai darba devēji aicināti tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā ir plānota darba vietu izveide skolēniem. Pieteikumu, piedāvāto darba vietu sarakstu un darba pienākumu aprakstu darba devēji var iesniegt NVA filiālē klātienē, nogādāt pa pastu vai nosūtīt elektroniski uz NVA filiāles e-pasta adresi, ja dokumenti ir parakstīti ar drošu elektronisku parakstu. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā Kontakti.

Atgādinām, ka skolēnus nedrīkst nodarbināt darbos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai. Darba devēju pienākums skolēnu darba vietās nodrošināt valstī noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu un individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu Covid-19 infekcijas izplatības riska novēršanai.

Īstenojot NVA skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu, darba devējs saņems dotāciju skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Ja darba devējs nodarbinās skolēnu ar invaliditāti, NVA dotācija būs valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā. NVA apmaksās veselības pārbaudi skolēnam, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm, kā arī apdrošinās skolēnu pret nelaimes gadījumiem darba vietā. NVA maksās arī dotāciju skolēna darba vadītāja atalgojumam.

Savukārt darba devējam būs jānodrošina līdzfinansējums darba algai, nodokļu nomaksa un kompensācija skolēnam par neizmantoto atvaļinājumu. Skolēna mēneša atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā – 500 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Šovasar "Nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs" NVA plāno nodarbināt 6938 skolēnus vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot).

Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma norise plānota no 1.jūnija līdz 31.augustam, tomēr pasākuma norises laika grafikā var tikt veiktas izmaiņas, ja epidemioloģiskā situācija valstī būs nelabvēlīga.

Detalizētāka informācija par pasākuma nosacījumiem un pieteikuma dokumentu formas pieejamas NVA tīmekļvietnes sadaļā Piedāvāju darbu:

Tālrunis saziņai ar Ogres filiāles nodarbinātības aģentiem 29174980, 29289651.

