Ikviens interesents, kurš meklē darbu vai vēlas attīstīt karjeras veidošanas prasmes, NVA Karjeras dienu aktivitātēm var pieteikties jau tagad, izvēloties pasākumu un aizpildot pieteikuma anketu NVA tīmekļvietnes sadaļā “Karjeras dienas 2022” šeit:
Lai sniegtu praktisku atbalstu darba meklēšanā, Zoom platformā notiks sešas NVA karjeras konsultantu meistarklases:
-4.aprīlī no plkst.10.00 līdz 11.00 – “Mans pirmais CV (Canva)”;
-4.aprīlī no plkst.13.00 līdz 15.00 – “Mana pirmā darba intervija”;
-5.aprīlī no plkst.10.00 līdz 11.00 - “Mana pirmā motivācijas”;
-6.aprīlī no plkst.10.00 līdz 12.00 – “Attālinātā darba intervija”;
-7.aprīlī no plkst.10.00 līdz 11.30 - “Savu resursu un kompetenču apzināšanās, lai iegūtu darbu, kas sniedz gandarījumu”;
-8.aprīlī no plkst.10.00 līdz 12.00 - “Karjeras mērķu izvirzīšana un sasniegšana”.
Ik dienu tiešsaistes individuālo karjeras konsultāciju veidā notiks darba interviju simulācijas, kuru laikā Jums būs iespēja NVA karjeras konsultantu vadībā izspēlēt iespējamos darba pārrunu variantus, lai praktiski sagatavotos darba intervijām. Tiks analizētas dažādas darba interviju situācijas, kā arī kļūdas, kuras darba meklētāji visbiežāk pieļauj sarunās ar darba devējiem. Darba pārrunu treniņu laikā Jūs varēsiet noskaidrot savas stiprās puses komunikācijā un uzzināt, kādas prasmes vēl ir jāpilnveido.
Ikviens interesents var pieteikties un piedalīties tiešsaistes tikšanās ar medicīnas un izglītības nozaru pārstāvjiem. Jūs uzzināsiet, kādas ir darba un karjeras izaugsmes iespējas šajās nozares, kāds ir pieprasījums un kas tiek sagaidīts no potenciālajiem darbiniekiem. Tikšanās norisināsies Zoom platformā, tādēļ izvēlieties Jums saistošu tikšanos un aizpildiet pieteikuma anketu, lai dienu pirms pasākuma varētu saņemt pieslēgšanās saiti:
-5.aprīlī no plkst.13.00 līdz 14.00 norisināsies tikšanās ar Latvijas Jauno Ārstu Asociācijas pārstāvjiem “Nākotnes perspektīva: medicīnas nozare”;
-7.aprīlī no plkst.13.00 līdz 14.00 – tikšanās ar nodibinājuma “Iespējamā misija” pārstāvjiem: “Nākotnes perspektīva: izglītības nozare”.
Tos darba meklētājus, kurus interesē darba un karjeras iespējas NVA, uz tikšanos Zoom platformā aicinām 6.aprīlī no plkst.13.00 līdz 14.00. Jūs uzzināsiet par NVA darbības specifiku un funkcijām, struktūru un pakalpojumiem, vakancēm un prasībām potenciālajiem darbiniekiem.
Karjeras dienas darba meklētājiem NVA rīko jau piekto gadu pēc kārtas.
