Lai pretendētu uz dalību skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā, jāaizpilda pieteikuma anketa šeit:
Aicinām sekot līdzi brīvo darba vietu sarakstam NVA mājaslapā šeit: un pie atbilstošas vakances patstāvīgi sazināties ar darba devēju un pieteikties uz brīvo darba vietu. Ogres novada darba devēju pieteikto darba vietu saraksts pieejams sadaļā: Kur varēšu strādāt? -> Vidzemes reģions.
Ja būsi vienojies ar darba devēju, pirms dalības pasākumā uzsākšanas saņemsi uzaicinājumu ierasties NVA filiālē. Ierodoties NVA Ogres filiālē Tev vajadzēs uzrādīt:
-Personas apliecinošs dokuments (Pase vai Identifikācijas karte)
-Ja skolēns ir jaunāks par 18 gadiem - ārsta izziņa par medicīnisko apskati (Ārsta izziņa iesniedzama darba devējam, uzsākot darba attiecības)
-Skolēnam ar invaliditāti – ģimenes vai ārstējošā ārsta izziņa, kurā ir norādīts kādus darba pienākumus aizliegts veikt.
Tālrunis saziņai NVA Ogres filiālē 65047099, 26471241, e-pasts: .
Informāciju sagatavoja Indra Bleija, Nodarbinātības valsts aģentūras Ogres filiāles vadītāja