Ceturtdiena, 09.10.2025 23:54
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:54
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 11. maijs, 2022 15:53

NVA Ogres filiāle aicina novada skolēnus pieteikties darbam vasaras mēnešos

NVA Ogres filiāle aicina novada skolēnus pieteikties darbam vasaras mēnešos
Trešdiena, 11. maijs, 2022 15:53

NVA Ogres filiāle aicina novada skolēnus pieteikties darbam vasaras mēnešos

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Ogres filiāle aicina Ogres novada skolēnus, kuri ir vecumā no 15 līdz 20 gadiem un mācās vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības iestādēs, pieteikties darbam vasaras mēnešos.

Lai pretendētu uz dalību skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā, jāaizpilda pieteikuma anketa šeit: 

Aicinām sekot līdzi brīvo darba vietu sarakstam NVA mājaslapā šeit: un pie atbilstošas vakances patstāvīgi sazināties ar darba devēju un pieteikties uz brīvo darba vietu. Ogres novada darba devēju pieteikto darba vietu saraksts pieejams sadaļā: Kur varēšu strādāt? -> Vidzemes reģions.

Ja būsi vienojies ar darba devēju, pirms dalības pasākumā uzsākšanas saņemsi uzaicinājumu ierasties NVA filiālē. Ierodoties NVA Ogres filiālē Tev vajadzēs uzrādīt:

-Personas apliecinošs dokuments (Pase vai Identifikācijas karte)
-Ja skolēns ir jaunāks par 18 gadiem - ārsta izziņa par medicīnisko apskati (Ārsta izziņa iesniedzama darba devējam, uzsākot darba attiecības)
-Skolēnam ar invaliditāti – ģimenes vai ārstējošā ārsta izziņa, kurā ir norādīts kādus darba pienākumus aizliegts veikt.

Tālrunis saziņai NVA Ogres filiālē 65047099, 26471241, e-pasts: .


Informāciju sagatavoja Indra Bleija, Nodarbinātības valsts aģentūras Ogres filiāles vadītāja

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?