Darba devēju reģistrētās sezonas vakances tiks operatīvi publicētas un ik dienu aktualizētas īpašajā akcijas sadaļā Sezonas darbi NVA mājaslapā. Darba meklētāji šajā sadaļā varēs ērti un ātri iegūt informāciju par aktuālajām sezonas vakancēm un piemeklēt sev vispiemērotāko darba vietu. Gan darba devēju, gan darba meklētāju dalība akcijā ir bez maksas!
NVA mājaslapas sadaļā Sezonas darbi jau šobrīd darba devēji piedāvā darba meklētājiem 980 sezonas brīvās darba vietas. Sezonas darba iespējas tiek piedāvātas lauksaimniecībā, būvniecībā, izmitināšanā, tirdzniecībā un citās darbības jomās.
Atgādinām!
NVA reģistrētais bezdarbnieks, strādājot sezonas darbu, var saglabāt bezdarbnieka statusu, ja līdz divām reizēm 12 mēnešu periodā ir nodarbināts uz noteiktu laiku, kas kopumā nepārsniedz 120 dienas.
Detalizētāka informācija par NVA akciju "Sezonas darbi" un katras NVA filiāles apkalpošanas teritorijā pieejamās sezonas vakances publicētas šeit:
Sociālajā vietnē Facebook ir izveidots konts "CV un vakanču portāls, kurā publicēta informācija par aktuālajām vakancēm, NVA CV un vakanču portālu un tā iespējām.
Informācija klientiem!
Ārkārtējās situācijas laikā līdz 6.aprīlim visiem Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) klientiem apkalpošana notiek tikai neklātienē. NVA reģistrētiem klientiem, kuri saņēmuši NVA īsziņu par to, ka klātienes apmeklējuma vietā notiks telefoniska saziņa, NVA filiāle klātienē nav jāapmeklē.
Tālrunis saziņai ar Ogres filiāles nodarbinātības aģentiem 29174980, 29289651.
Vēršam uzmanību! Iesniegumi bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanai tiek pieņemti tikai attālināti. Ja nav iespējas elektroniski pieteikties bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam, aizpildītu iesniegumu Jūs varat nosūtīt pa pastu vai atstāt filiāles pastkastītē.