Rīgā un citās lielākajās Latvijas pilsētās medicīnisku konsultāciju ikviens varēs saņemt pie dežūrārstiem, kuri sniedz palīdzību ģimenes ārsta kompetences ietvaros. Arī atsevišķas ģimenes ārstu prakses nodrošinās attālinātas un klātienes konsultācijas saviem praksē reģistrētajiem pacientiem.
Dežūrārstu darba grafiks un informācija par tām ģimenes ārstu praksēm, kuras būs atvērtas maija brīvdienās, ir pieejama NVD tīmekļvietnes sadaļā Kur saņemt medicīnisko palīdzību? un interaktīvā kartē.
Ja brīvdienu laikā iedzīvotājam ir parādījušies Covid-19 saslimšanas simptomi – piemēram, akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, paaugstināta temperatūra, ožas traucējumi, garšas izjūtas zudums u.c. – Covid-19 analīzes var nodot bez ārsta nosūtījuma kādā no zemāk minētajām analīžu nodošanas vietām šeit:
Traumu (apdegumu, mežģījumu, lūzumu u.c.) vai pēkšņu saslimšanu gadījumos medicīnisko palīdzību iedzīvotājiem sniedz steidzamās medicīniskās palīdzības punktos.
Savukārt neatliekamos gadījumos, kad apdraudēta veselība vai dzīvība, palīdzību sniedz slimnīcu uzņemšanas nodaļas. Jāņem vērā, ka slimnīcu uzņemšanas nodaļās netiek sniegta valsts apmaksāta medicīniskā palīdzība gadījumos, kas nav neatliekami un kuros bijusi nepieciešama plānveida pakalpojuma saņemšana.
Informācija par ārstniecības iestādēm, kurās var vērsties traumu vai veselības apdraudējuma gadījumos, ir pieejama NVD tīmekļvietnes sadaļā Kur saņemt medicīnisko palīdzību? un interaktīvā kartē.
Nacionālais veselības dienests (NVD) atgādina, ka visās ārstniecības iestādēs ir jāievēro divu metru distance, jālieto sejas aizsargmaska vai respirators, kā arī regulāri jādezinficē rokas.
Dzīvībai kritiskā gadījumā jāzvana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam - 113.