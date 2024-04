Ogrē 18. novembrī uguņošana būs

Iepretim vairumam Latvijas pašvaldību Ogres novads lēmis šogad 18. novembrī valsts svētku uguņošanu rīkot, norādot, ka tā ir kļuvusi jau par svētku tradīciju. “Mēs cienām pārējo pašvaldību viedokli. Mēs cienām savienības nostāju, bet tā ir katra brīva izvēle, kā svinam svētkus,” saka Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale.

Kā skaidro pašvaldībā, par uguņošanas norisi rakstiski tiek informēti arī Ogres novadā dzīvojošie Ukrainas iedzīvotāji. Tieši Latvijā dzīvojošie kara bēgļi no Ukrainas tiek minēts kā viens no argumentiem, kāpēc no uguņošanas atteikties. Dana Bārbale: “Salūta būtība šajā svētku kontekstā nav necieņa pret Ukrainu. Vēlreiz lieku uzsvaru uz to, ka šeit ir svarīgi komunikācija. Ogre ir palīdzējusi visu astoņu gadu garumā Ukrainas iedzīvotājiem kara darbībā. Kopš 2014. gada. Palīdzība turpināsies.”

Tāpāt Ogrē līdz ar pirmo adventi tiks iedegts Ziemassvētku apgaismojums. Uz jautājumu, vai līdz ar valstī esošo energokrīzi prātīgāk nebija šogad no tā atteikties, pašvaldībā norāda – jau kovida laiks apliecināja, ka svētku apgaismojums ir būtisks atbalsta mehānisms uzņēmējiem, vistiešāk ēdinātājiem un tūrisma nozarei.

Lai samazinātu izdevumus par elektroenerģiju, tiek apsvērts samazināt apgaismojuma degšanas laiku, piemēram, izslēdzot to nakts stundās, kā arī samazināt intensitāti.

Ziemassvētku rotā Ogre šogad iemirdzēsies 26. novembrī.