Līdz šim krūšu veselības profilaksei Latvijā izmantoja klasisko mamogrāfiju, tomosintēzes mamogrāfiju, ultrasonogrāfiju un magnētisko rezonansi. Krūšu vēža skrīninga izmeklēšanai primārā izmeklēšanas metode ir mamogrāfija, bet padziļinātai izmeklēšanai – ultrasonogrāfija.
Pielietojamo krūšu skrīninga metožu ierobežojumi visbiežāk saistāmi ar mamogrāfijas izmeklējuma tehniskajām īpatnībām, tas ir, blīvu piena dziedzeru gadījumā korekta diagnostika ir apgrūtināta, jo uz blīvu dziedzeraudu fona konstatēt patoloģiju mēdz būt apgrūtinoši, kā arī speciālistu trūkums Latvijā rada pieejamības grūtības.
Šos ierobežojumus novērš jaunākā un Latvijā līdz šim vienīgā 3D krūšu automātiskā ultrasonogrāfijas metode. Izmeklējums tiek veikts ar iekārtu SIEMENS ACUSON S2000 ABVS.
Kas ir 3D automātiskā krūšu ultrasonogrāfija un kam tā ieteicama?
Ultraskaņas izmeklējums notiek standartizētā veidā, attēlu masīvs tiek saglabāts pilnībā, nodrošinot iespēju salīdzināt veiktos izmeklējumus.
Izmeklējums parasti ir nesāpīgs (jāņem vērā individuālās īpatnības un jūtīgumu), nav saistīts ar veselībai kaitīgu starojumu, tā atkārtošana ir nekaitīga.
Izmeklējums ieteicams gados jaunām sievietēm, sievietēm ar blīvu krūšu dziedzeru uzbūvi, ar krūšu implantiem, pēc mamogrāfijas, ja to nozīmējis speciālists.
Izmeklējumā iegūtā telpiskā informācija tiek pārsūtīta uz datu apstrādes darba staciju izmeklējuma aprakstīšanai. Kvalificēti speciālisti, balstoties uz Eiropas krūšu izmeklēšanas vadlīnijām, veic izmeklējuma datu analīzi un sastāda aprakstu. Izmeklējuma rezultāti ir gatavi pēc 2 nedēļām, atbilde tiek nosūtīta uz e-pastu, kas tiek norādīts, pacienti reģistrējot.
3D krūšu automātiskais ultrasonogrāfijas izmeklējums ir pieejams jaunajā MFD Mobilās diagnostikas vienībā izbraukumos uz Latvijas novadiem.
3D krūšu automātiskā ultrasonogrāfija IR ieteicama
-skrīninga grupas sievietēm (pēc 50 gadu vecuma) bez sūdzībām vai taustāmas atradnes, ar blīvu krūts dziedzera struktūru periodos starp Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzaicinājuma vēstulēm, kurās sievietes aicina uz valsts apmaksātu skrīninga mamogrāfijas izmeklējumu;
-sievietēm līdz 50 gadu vecumam bez sūdzībām vai taustāmas atradnes, tajā skaitā ar blīvu krūts dziedzera struktūru;
-sievietēm ar mazām krūtīm, kurām ir apgrūtināta mamogrāfijas (MG) izmeklēšana;
-ja mamogrāfijas slēdzienā saņemts vērtējums R1 vai R2, pēc kura papildus rekomendēta USG izmeklēšana;
-vīriešiem ar aizdomām uz ginekomastiju.
3D krūšu automātiskā ultrasonogrāfija NAV ieteicama
-sievietēm ar ļoti lielām krūtīm;
-ja mamogrāfijas slēdzienā saņemts vērtējums R3 vai R4, pēc kura papildus rekomendēta USG izmeklēšana;
-krūšu implantu izvērtēšanai.
Latvijā saslimstība un mirstība no krūts vēža ieņem pirmo vietu starp visiem ļaundabīgajiem audzējiem sievietēm. Krūts vēzis ir galvenais priekšlaicīgas nāves cēlonis sievietēm 35 - 64 gadu vecumā. Nereti ļaundabīgo krūts audzēju konstatē novēloti (slimības III – IV stadijā), kas samazina iespējas efektīvi to ārstēt. Savlaicīgi atklājot krūts vēzi, regulāri dodoties pie ārsta, veicot izmeklējumus, iespējama efektīva tā ārstēšana un izveseļošanās.
Jau iepriekš ziņots, ka Ogres novada pašvaldība atbalsta veselības veicināšanas pasākumus un aicina novada iedzīvotājas izmantot iespēju veikt trīsdimensiju krūšu automātisko ultrasonogrāfiju, lai pārliecinātos par savu veselību un savlaicīgi diagnosticētu iespējamo krūts vēža saslimšanu.