"Mēs esam atnākuši atbalstīt Ukrainu, kur šobrīd notiek karš. Ir pamodies Padomju Savienības Frankenšteins un prasa jaunus nevainīgu cilvēku upurus. Mums ir vēsturiskā atmiņa par Baigo gadu, par izsūtīšanu, par slepkavībām, par Padomju Savienības zvērībām. Mēs varam atbalstīt, vienojoties naidā vai vienojoties mīlestībā. Es aicinu atbalstīt, vienojoties nevis naidā, bet mīlestībā – mīlestībā pret brīvību, mīlestībā pret ukraiņu tautu, mīlestībā pret pašnoteikšanos, iestājoties pret karu," uzrunājot klātesošos un paužot nosodījumu Putina režīma agresijai sacīja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.
Manifestācijā piedalījās arī bijušais Latvijas Valsts prezidents, ogrēnietis Raimonds Vējonis, kurš norādīja, ka pēdējās nedēļas laikā pasaule ir sastingusi, redzot, kā agresora karaspēks iznīcina visu, kas Ukrainai ir svēts. Bet tajā pašā laikā mēs redzam, ka ukraiņu tauta ir nesalaužama. Pasaule var arī mācīties no viņu varonīgās aizstāvēšanās. Ukraiņu sievas un vīri ir gatavi arī kailām rokām un vēsu prātu aizstāvēt katru savas valsts kvadrātmetru, rādot, ka par visu svarīgākā ir dzimtenes mīlestība, kas ir pamats katras tautas izdzīvošanai un pastāvēšanai.
Īpaši emocionālu gaisotni radīja Volodimira Jagodzinska uzruna, kas dzimis Ogrē, bet šobrīd Ogrē ieradis kā bēglis no Ukrainas, atvedot līdzi četras ģimenes ar bērniem. V. Jagodzinskis asi vērsās pret Putinu un tā vadīto agresiju Ukrainā un slavēja Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, kurš nu ir kļuvis par tautas mīlētu valsts vadītāju, savas tautas un valsts varoni. "Es esmu krievs, es runāju krieviski, bet es esmu arī ukrainis, un mani ar ukraiņiem vieno ukraiņu valoda un mīlestība pret savu valsti," uzsvēra V. Jagodzinskis.
Pasākumā savu viedokli pauda arī Ogres luterāņu baznīcas mācītājs Mārtiņš Kalējs, Ogres novada pašvaldības domes deputāts un Ogres teātra režisors Jānis Kaijaks un citi.
Pasākuma dalībniekiem muzikālus priekšnesumus sniedza "Mākoņstūmēji", "B Optimist" Gints Cālītis, Antra Stafecka un Elīna Krastiņa, kura grupas "Colt" dalībnieku vārdā un raidījumā "Dzīvā skatuve Ogrē" radošās komandas vārdā paužot atblstu Ukrainai novēlēja: "lai katram ukraiņu karavīram ir savs sargeņģelis, kas viņus sargā! Lai šī sargeņģeļa spārni ir stipri, spēcīgi un nekad nesalūst! Brīvību Ukrainai!"
Diriģente un pedagoģe Aira Birziņa manifestācijas noslēgumā aicināja nebūt vienaldzīgiem malā stāvētājiem: "Es esmu šeit un vienmēr būšu kopā ar tiem, kam svarīga cilvēcība, cieņa un mīlestība. Es esmu šeit, jo man nav vienaldzīga Ukrainas, Latvijas un Eiropas nākotne. Man ir bail no kara.
Bezspēcība un dusmas mijas sajūtās. Šajās dienās ir grūti strādāt, jo domās ir tikai Ukraina un atmiņās 90.-to gadu notikumi Latvijā. Mana vārda diena ir 13.janvāris. Katru gadu to svinot, es atceros 1991.gadu, kad vakarā devāmies uz Vecrīgu, uz barikādēm. Toreiz mājās palika nepilnu gadu veca meitiņa….
Šodien es atvainojos visiem, arī ukraiņiem, jo kopš tā laika mēs neesam izdarījuši pietiekami, lai Eiropā nekad vairs neatgrieztos tādi kā Hitlers un Staļins.
Runāsim ar saviem bērniem ģimenēs, runāsim ar bērniem un jauniešiem skolās par to, kas ir brīvība, kas ir tauta un nācija, kas ir cilvēka patiesās vērtības. Runāsim labo, bet neizvairīsimies arī no Latvijai neērtām tēmām. Negaidīsim, ka to darīs citi un, iespējams, par citām vērtībām!
Nebūsim VIENALDZĪGI un MALĀ STĀVĒTĀJI!
Aicinu visus mūsu Latvijā palīdzēt kā vien varam Ukrainas cilvēkiem – ar lūgšanām un gara spēku, ziedojot naudu, sarūpējot medikamentus un citas nepieciešamās lietas.
Es nosodu Putina režīmu un izraisīto karu Ukrainā.
Lec saulīte, tumsu šķel!
Vieno visu latvju tautu!
Slava Ukrainai! Slava varoņiem!"