Paralēli svētku norisēm pilsētā, Ogres novada Kultūras centra lapā sociālajā tīklā Facebook un vietnē www.okultura.lv ikvienam interesentam bija iespēja sekot līdzi vēsturnieku Jāņa Šiliņa un Andreja Gusačenko sarunai par Latvijas neatkarības pasludināšanas vēsturisko kontekstu un rats atbildes uz jautājumiem par to, kā tapa 18. novembris.
Valsts svētkos vairāki Ogres novada domes deputāti no partijām - Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", "Latvijas zemnieku savienība " un "Latvijas Zaļā partija", devās lāpu gājienā, lai godinātu tos, kuri cīnījās par Latvijas brīvību un veidoja ceļu uz neatkarīgu valsti.
“Daudzām tautām nav savas valsts un tās ir skaitliski lielākas par mums. Mūsu uzdevums ir kopt mūsu kultūru, tradīcijas un senču pieredzi – to, kuri izcīnījuši mūsu valsti un dāvājuši mums, lai mēs to tālāk nodotu nākamajām paaudzēm. Tas ir mūsu kopējais uzdevums un to mums ir jāizpilda,” gājiena noslēgumā, Ogres brāļu kapos, svētku uzrunā teica Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.
Tradicionāli lāpu gājiens no Strēlnieku piemiņas zīmes Daugavas krastā uz Ogres Brāļu kapiem norisinās 11. novembrī, Lāčplēša dienā. Šogad epidemioloģisko ierobežojumu dēļ, gājiens nevarēja notikt ierastajā laikā, tāpēc, ievērojot valstī pieņemtos noteikumus un nepulcinot cilvēku masas, tas īstenots 18. novembrī Latvijas dzimšanas dienā.