Ceturtdiena, 09.10.2025 21:36
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:36
Elga, Elgars, Helga
Sestdiena, 20. novembris, 2021 15:18

Ogrē aizvadīti Latvijas Valsts svētki

Ogrē aizvadīti Latvijas Valsts svētki
Sestdiena, 20. novembris, 2021 15:18

Ogrē aizvadīti Latvijas Valsts svētki

Latvijas Republikas proklamēšanas 103. gadadienā Ogres pilsētu izgaismoja sveču liesmas un ugunskuri. Vakara stundās svētku noskaņu radīja mūzika un karoga krāsās rotātas ēku fasādes un logi, kā arī gājēju tilti, kas Latvijas dzimšanas dienā priecēja gan Ogrēniešus, gan pilsētas viesus.

Paralēli svētku norisēm pilsētā, Ogres novada Kultūras centra lapā sociālajā tīklā Facebook un vietnē www.okultura.lv ikvienam interesentam bija iespēja sekot līdzi vēsturnieku Jāņa Šiliņa un  Andreja Gusačenko sarunai par Latvijas neatkarības pasludināšanas vēsturisko kontekstu un rats atbildes uz jautājumiem par to, kā tapa 18. novembris.

Valsts svētkos vairāki Ogres novada domes deputāti no partijām - Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", "Latvijas zemnieku savienība " un  "Latvijas Zaļā partija", devās lāpu gājienā, lai godinātu tos, kuri cīnījās par Latvijas brīvību un veidoja ceļu uz neatkarīgu valsti. 

“Daudzām tautām nav savas valsts un tās ir skaitliski lielākas par mums. Mūsu uzdevums ir kopt mūsu kultūru, tradīcijas un senču pieredzi – to, kuri izcīnījuši mūsu valsti un dāvājuši mums, lai mēs to tālāk nodotu nākamajām paaudzēm. Tas ir mūsu kopējais uzdevums un to mums ir jāizpilda,” gājiena noslēgumā, Ogres brāļu kapos, svētku uzrunā teica Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.

Tradicionāli lāpu gājiens no Strēlnieku piemiņas zīmes Daugavas krastā uz Ogres Brāļu kapiem norisinās 11. novembrī, Lāčplēša dienā. Šogad epidemioloģisko ierobežojumu dēļ, gājiens nevarēja notikt ierastajā laikā, tāpēc, ievērojot valstī pieņemtos noteikumus un nepulcinot cilvēku masas, tas īstenots 18. novembrī Latvijas dzimšanas dienā.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?