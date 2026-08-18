Otrdiena, 18.08.2026 12:25
Elena, Ellena, Helēna, Liena, Liene
Otrdiena, 18.08.2026 12:25
Elena, Ellena, Helēna, Liena, Liene
Otrdiena, 18. augusts, 2026 11:40

Ogrē atklās jaunu juridisko konsultāciju servisu un mācību centru: iedzīvotāji aicināti uz atvērto durvju dienām

OgreNet
Ogrē atklās jaunu juridisko konsultāciju servisu un mācību centru: iedzīvotāji aicināti uz atvērto durvju dienām
Foto: Juridisko konsultāciju serviss
Otrdiena, 18. augusts, 2026 11:40

Ogrē atklās jaunu juridisko konsultāciju servisu un mācību centru: iedzīvotāji aicināti uz atvērto durvju dienām

OgreNet

Šo piektdien un sestdien Ogrē, Brīvības ielā 4b, durvis apmeklētājiem vērs divi jauni pakalpojumu sniedzēji – "Juridisko konsultāciju serviss" (JKS) un mācību un konsultāciju centrs "Estepatās". Par godu atklāšanai iedzīvotāji tiek aicināti uz atvērto durvju dienām, kur bez maksas būs iespēja saņemt vērtīgus padomus.

Kā informē pakalpojumu sniedzēji sociālajos tīklos, interesenti tiek gaidīti gan piektdien, gan sestdien no pulksten 12.00 līdz 17.00.

Tiem, kuriem nepieciešama juridiska palīdzība, "Juridisko konsultāciju serviss" atvērto durvju dienu ietvaros piedāvās bezmaksas ekspreskonsultācijas 15 līdz 20 minūšu garumā. To laikā speciālisti sniegs īsas atbildes uz interesējošiem jautājumiem, ieteiks, kur vērsties pēc palīdzības un kādi dokumenti konkrētajā situācijā ir jāsagatavo.

Savukārt mācību un konsultāciju centrs "Estepatās" iepazīstinās klātesošos ar izglītības piedāvājumiem gan pieaugušajiem, gan bērniem. Apmeklētāji varēs uzzināt detalizētu informāciju par kārtojamiem eksāmeniem un to, kad savlaicīgi jāsāk plānot mācības ārzemēs. Tāpat būs iespējams pieteikties privātnodarbībām un konsultācijām, bet drosmīgākajiem tiks piedāvāta iespēja bez maksas novērtēt savas angļu valodas zināšanas.

Organizatori uzsver, ka apmeklētāji tiek gaidīti brīvā un viesmīlīgā atmosfērā un viņiem tiks piedāvāta kafija, tēja un saldumi.

Fotoattēlā varētu būt tekstā redzams KORPILTACIU KONSULTACIJUSERVIS KONSULTACIJU SERVISS JURIDISKO UN ESTEPATÁS Mäcibu un konsultäciju centrs ATKLÃŠANA OGRÈ 21.-22. 21.-22.AUGUSTA 22. AUGUSTÃ 12.00-17.00 ATVERTODURVJUDIENAS ATVÈRTO DURVJU DIENAS BRIVIBAS IELA 4B, OGRE

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.