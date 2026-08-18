Ogrē atklās jaunu juridisko konsultāciju servisu un mācību centru: iedzīvotāji aicināti uz atvērto durvju dienām

Kā informē pakalpojumu sniedzēji sociālajos tīklos, interesenti tiek gaidīti gan piektdien, gan sestdien no pulksten 12.00 līdz 17.00.
Tiem, kuriem nepieciešama juridiska palīdzība, "Juridisko konsultāciju serviss" atvērto durvju dienu ietvaros piedāvās bezmaksas ekspreskonsultācijas 15 līdz 20 minūšu garumā. To laikā speciālisti sniegs īsas atbildes uz interesējošiem jautājumiem, ieteiks, kur vērsties pēc palīdzības un kādi dokumenti konkrētajā situācijā ir jāsagatavo.
Savukārt mācību un konsultāciju centrs "Estepatās" iepazīstinās klātesošos ar izglītības piedāvājumiem gan pieaugušajiem, gan bērniem. Apmeklētāji varēs uzzināt detalizētu informāciju par kārtojamiem eksāmeniem un to, kad savlaicīgi jāsāk plānot mācības ārzemēs. Tāpat būs iespējams pieteikties privātnodarbībām un konsultācijām, bet drosmīgākajiem tiks piedāvāta iespēja bez maksas novērtēt savas angļu valodas zināšanas.
Organizatori uzsver, ka apmeklētāji tiek gaidīti brīvā un viesmīlīgā atmosfērā un viņiem tiks piedāvāta kafija, tēja un saldumi.