Ogrē atklāta asfalta velotrase (pump track)

Ogrē atklāta asfalta velotrase (pump track)

Ar iespaidīgiem paraugdemonstrējumiem, 3. jūnijā Jāņa Čakstes prospektā, Ogrē atklāta multifunkcionāla asfalta velotrase (pump track). Jaunatklātā trase ir viena no plašākajām un modernākajām velotrasēm Rīgas apkaimē un to brīvi varēs izmantot Ogrēnieši un pilsētas viesi.

Velotrase veidota ar dažāda augstuma uzbērumiem, virāžām, platformām, kuras sniedz iespēju braucējam attīstīt ātrumu, izmantojot gravitācijas un ķermeņa smaguma centra savstarpējo mijiedarbību. Uz trases asfalta seguma izveidoti arī krāsojumi, kas norāda braukšanas virzienu tajā.


Projekta realizētāja SIA “City Playgrounds” pārstāvji velotrases atklāšanā pateicās savai komandai un Ogrei par sniegto iespēju un uzticēšanos, norādot, ka trase ir unikāla ar tās daudzpusību un paredzēta gan DIP DAP braucējam, gan arī nopietnam profesionālim.


Konkrētajam būvniekam šis ir jau 35. realizētais velo trase projekts, turklāt līdzīgas trases uzbūvētas ne vien Latvijā bet arī Ķīnā un citviet ārzemēs.


"Mums ir svarīgi, lai mūsu bērni augtu spēcīgi, veselīgi, aktīvi un Ogre arī ir aktīva," savā uzrunā jaunās velotrases atklāšanā pauda Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.


Savukārt Ogres novada sporta centra direktore Dzirkstīte Žindiga jauniešiem novēlēja māku izmantot šo laukumu un iztiekot bez liekām traumām, to izbaudīt.


Uzreiz pēc velotrases svinīgās atklāšanas tajā devās paši būvnieki un pieredzējuši braucēji, lai demonstrētu trases iespējas un priecētu ar iespaidīgiem triku paraugdemonstrējumiem.


Beidzoties paraugdemonstrējumiem trasi piepildīja Ogres bērni un jaunieši, kas atzina, ka labprāt savu brīvo laiku šajā trasē pavadīs arī ikdienā.

