Ogrē atklāts jaunais gājēju tilts

Ogrē atklāts jaunais gājēju tilts

Latvijas Neatkarības atjaunošanas 31. gadadienā ogrēnieši saņem lielisku dāvanu – pār Ogres upi teritorijā starp Jāņa Čakstes prospektu un Ogres ielu slejas jauns gājējutilts.
Atklājot jauno tiltu Ogres novada pašvaldības priekšsēdētājs Egils Helmanis atskatījās uz atmodas laika sajūtām: “Šodien mums ir vēsturisks brīdis. Latvijas Republikasneatkarības atjaunošanas dienā, mēs atvērsim tiltu, kurš savieno divus Ogres upes krastus.


Atmodas laikā mēs visi stāvējām un dziedājām mūsu Ogres estrādē. Tie laiki ir pagājuši, estrāde vairs nav mūsu, bet mēs tik un tā dziedam dziesmas. Ogre bija otrā
pilsēta Latvijā, kur Atmodas laikā, virs Ogres tautas nama, tika uzvilkts sarkanbaltsarkanais karogs. Šodien virs tautas nama atkal plīvo mūsu sarkanbaltsarkanais karogs. Mēs neesam to zaudējuši, karogs atkal ir un būs mūsu, atkal skanēs dziesmas un cilvēki dejos. Kopš Atmodas laika ir pagājuši dauzi gadi, bet mēs visi šajos gados bijām vienoti un mūs vienoja mīlestība pret savu tautu. Mēs nemeklējām atšķirības mūsos, mēs meklējām to, kas mums ir kopīgs. Atcerēsimies šos brīžus un sajūtas, un paņemsim līdzi tās no Atmodas laika.”


Ogres novada pašvaldības vadība pateicās būvniekiem par kvalitatīvi paveikto darbu un pauda gandarījumu par jauno satiksmes infrastruktūras objektu, kas, savienojot
Ogres upes krastus, būtiski paplašinās un atvieglos iedzīvotāju ikdienas pārvietošanās un pakalpojumu izmantošanas iespējas. Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis un eksprezidents, ogrēnietis Raimonds Vējonis pārgrieza lentu - jaunais tilts tika oficiāli atklāts.  Tilta atklāšanu emocionāli papildināja ogrēniešu – Antras Stafeckas un Ata Ieviņa izpildītās dziesmas “Brīvība” pirmatskaņojums.


Jauno tiltu iesvētīja Ogres Evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs Martiņš Kalējs un Ogres trīsvienības baptistu draudzes mācītājs Dainis Pandars.


M.Kalējs. “Mūsu dzīvē, sabiedrībā un valstī ir tik daudz lietas, kas mūs šķir, bet šodien mēs redzam to, kas mūs vienos – tilti vieno cilvēkus, pārvar šķēršļus, rada
iespēju satikties. Manuprāt ir ļoti svarīgi, kad tieši šodien mēs to atceramies. Svarīgi, ka mēs varam vienoties kopējas lietas vārdā. Novēlu skatoties uz šo tiltu, atcerēties un
godināt arī mūsu valsts neatkarības atjaunošanas gadadienu. Svinot mūsu valsts neatkarības atjaunošanas 31. gadadienu svinēsim to kā cilvēki, kuri tiecās uz to, kas
mūs vieno. Lai šī celtne ir kā atgādinājums, ka arī grūtos laikos mēs spējam būt vienoti, ja to patiešām vēlamies. Dievs svētī Latviju!”


Tilta garums ir 120 metri un platums 1,5 metri, to veido 3 laiduma tērauda konstrukcijas.

