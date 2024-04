Ogrē atklāts piemiņas ansamblis "Ukrainas vainags"

Ap Ogres slimnīcu izvietotas vairākas Latvijas Mākslas akadēmijas Tēlniecības nodaļas studentu un viņu pasniedzēja tēlnieka Valta Barkāna veidotas skulptūras. Šogad tām ir pievienojies vēl viens vides objekts, piemiņas ansamblis "Ukrainas vainags".



Ogres rajona slimnīcas valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs atklāj, ka iecere par šāda piemiņas ansambļa veidošanu radusies pavasarī, kad uzrunājot ilggadējos sadarbības partnerus Latvijas Mākslas akadēmijā, kļuvis skaidrs, ka šī brīža apstākļos māksliniekiem ir visai grūti rast iedvesmu. "Mākslas akadēmijas studenti palīdz izdaiļot vidi, katru gadu papildinot mūsu skulptūru dārzu ar ko skaistu. Šogad uzrunājot Tēlniecības nodaļas pasniedzējus un jautājot par plāniem, saņēmām atbildi, ka mākslinieki ir nomākti par karu Ukrainā un nevienam nav noskaņojuma un iedvesma darbiem. Es ierosināju šo traģēdiju izlikt kādā skulptūrā, ar kuru radām piemiņu Ukrainai. Mākslinieki cītīgi strādāja visu vasaru, un nu tās ir gatavas," atzīmē Dainis Širovs.



Piemiņas ansamblis sastāv no daudzfigūru kompozīcijas – ap vainagu, kas ir viens no senākajiem ukraiņu simboliem, izvietoti stilizēti cilvēku silueti, kas atspoguļo dažādos emocionālos stāvokļus, kas radušies, jūtot līdzi kara šausmām. Savukārt plēstā akmens faktūra atspoguļo kara brutālumu.

"Tēli skulptūrām ir ņemti iespaidojoties no Ukrainas dokumentālajiem foto, kas uz to laiku bija pieejami internetā. Mākslinieki atlasīja pašus spēcīgākos attēlus, kas viņus visvairāk iespaidoja," norāda tēlnieks Valts Barkāns, kura vadībā skulptūras veidojuši jaunie mākslinieki: Anastasija Peļņa, Linda Līva Mora, Pēteris Cukurs, Arvis Kantiševs.



Svinīgajā piemiņas ansambļa atklāšanā piedalījās Ukrainas vēstnieks Latvijā Oleksandrs Misčenko, Ukrainas Pilsētu asociācijas starptautiskās sadarbības koordinatore Nataļja Lazarenko, Černihivas apgabala Černihivas un Nižinas pilsētu pārstāvji, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji un pašvaldību vadītāji, Ogres novada pašvaldības vadība, Ogres rajona slimnīcas vadība un medicīnas iestādē strādājošie Ukrainas civiliedzīvotāji.



Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, pateicoties par ieguldījumu Ogres pilsētvides attīstībā uzsvēra: "Mums bieži vien ir grūti saprast, ko nozīmē, kad tiek iznīcināta māja un izpostīta dzīve. To visvienkāršāk paskaidrot caur cilvēku stāstiem. Ukrainas aizstāvji varonīgi cīnās pret iebrucējiem, pret agresorvalsts centieniem sagrābt un piesavināties svešas teritorijas, iznīcināt ukraiņu tautu, iznīcināt tās kultūru, vēsturiskās un mūsdienu vērtības. Mums kā pašvaldību vadītājiem jādara viss iespējamais, lai ukraiņi šajā ziemā būtu silti apģērbti, lai viņi varētu karot, atjaunojot Ukrainu robežās, kāda tā bija pirms 2014. gada. Man ir prieks, ka mūsu acis ir atvērušās. Tas mūs spēj vienot, un kopā mēs varam palīdzēt."



Savukārt Ukrainas vēstnieks Latvijā Oleksandrs Misčenko pateicās par Latvijas iedzīvotāju atbalstu Ukrainai, tās karavīriem un iedzīvotājiem, kā arī cīņās kritušo ukraiņu karavīru un Ukrainas civiliedzīvotāju piemiņas godināšanu.



Piemiņas ansambli "Ukrainas vainags" iesvētīja Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vecākais eksperts, baptistu draudzes mācītājs Elmārs Pļaviņš.