Ogrē aug dzīvokļu cenas

Ogrē 2026. gada augustā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 0,6%, un viena kvadrātmetra vidējā cena pieauga līdz 913 eiro par kvadrātmetru. Dzīvokļu cenas Ogrē augustā bija par 11% augstākas nekā 2026. gada sākumā.
Kauguros, Jūrmalā, augustā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 0,5% līdz 887 eiro par kvadrātmetru. Kopš 2026. gada sākuma dzīvokļu cenas Kauguros bija augstākas par 7%.
Salaspilī augustā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 0,6%. Dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena pieauga līdz 913 eiro par kvadrātmetru. Augustā sērijveida dzīvokļu cenas Salaspilī bija par 8% augstākas nekā šā gada sākumā.
Savukārt Jelgavā dzīvokļu cenas 2026. gada augustā saglabājās bez izmaiņām. Sērijveida dzīvokļu vidējā cena augustā Jelgavā bija 800 eiro par kvadrātmetru. Jelgavā sērijveida dzīvokļu cenas augustā bija par 4% augstākas nekā 2026. gada sākumā.