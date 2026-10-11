Svētdiena, 11.10.2026 20:45
Monta, Silva, Tince
Svētdiena, 11.10.2026 20:45
Monta, Silva, Tince
Svētdiena, 11. oktobris, 2026 14:23

Ogrē aug dzīvokļu cenas

LETA
Ogrē aug dzīvokļu cenas
Foto: pexels.com
Svētdiena, 11. oktobris, 2026 14:23

Ogrē aug dzīvokļu cenas

LETA

Augustā augušas sērijveida dzīvokļu cenas Ogrē, Salaspilī un Kauguros, teikts nekustamo īpašumu kompānijas "Arco Real Estate" jaunākajā sērijveida dzīvokļu tirgus pārskatā.

Ogrē 2026. gada augustā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 0,6%, un viena kvadrātmetra vidējā cena pieauga līdz 913 eiro par kvadrātmetru. Dzīvokļu cenas Ogrē augustā bija par 11% augstākas nekā 2026. gada sākumā.

Kauguros, Jūrmalā, augustā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 0,5% līdz 887 eiro par kvadrātmetru. Kopš 2026. gada sākuma dzīvokļu cenas Kauguros bija augstākas par 7%.

Salaspilī augustā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 0,6%. Dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena pieauga līdz 913 eiro par kvadrātmetru. Augustā sērijveida dzīvokļu cenas Salaspilī bija par 8% augstākas nekā šā gada sākumā.

Savukārt Jelgavā dzīvokļu cenas 2026. gada augustā saglabājās bez izmaiņām. Sērijveida dzīvokļu vidējā cena augustā Jelgavā bija 800 eiro par kvadrātmetru. Jelgavā sērijveida dzīvokļu cenas augustā bija par 4% augstākas nekā 2026. gada sākumā.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.