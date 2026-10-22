Ogrē bezrecepšu medikamentus varēs pasūtīt ar piegādi mājās caur “Bolt Food” lietotni

Bezrecepšu medikamentu piegādes “Bolt Food” platformā sāktas šā gada jūnijā, un pakalpojums kopš tā laika pakāpeniski paplašināts. No šīs nedēļas klāt nākušas vēl 16 aptiekas Salaspilī, Rēzeknē, Liepājā, Ventspilī, Jēkabpilī un Rīgā. Kopumā medikamentus tagad var pasūtīt no 27 aptiekām 13 Latvijas pilsētās. Rīgā darbojas 11 aptiekas, tostarp divas diennakts aptiekas, bet pārējās pilsētās, arī Ogrē, pa vienai aptiekai.
Pakalpojums kļuvis populārs. Vairāk nekā puse no aptieku pasūtījumiem satur bezrecepšu medikamentus, un kopš rudens sākuma šo pasūtījumu skaits audzis par trešdaļu salīdzinājumā ar vasaras mēnešiem. Lietotnē pieejamas ap 200 dažādu preču.
Farmaceita konsultācija un drošības prasības
Pasūtot medikamentus, var bez maksas saņemt farmaceita konsultāciju pa telefonu vai e-pastā. Var zvanīt uz lietotnē norādīto aptiekas numuru vai lūgt, lai farmaceits atzvana.
Medikamentus piegādā tikai ar automašīnu, necaurredzamā un droši aizlīmētā iepakojumā. Kurjers tos ved atsevišķi no citiem pasūtījumiem un pa ceļam citus sūtījumus neņem, tāpēc zāles nenonāk pārtikas un citu preču tuvumā. Lai pārliecinātos par pircēja vecumu, pasūtot jāautorizējas ar Smart-ID. Bezkontakta piegāde nav iespējama, jo klientam jāsagaida kurjers un jāuzrāda lietotnē ģenerēts PIN kods. Ja pasūtījumu nodot neizdodas, to nogādā atpakaļ aptiekā.