Pašvaldība šogad uzsāka jaunās Ogres Valsts ģimnāzijas celtniecību teritorijā starp Meža prospektu, Zaķu ielu un Dzilnas ielu. Piekļūšana pie jaunās Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas tiks nodrošināta no Meža prospekta.
Meža prospekts, kas sākas no krustojuma ar Upes prospektu un beidzas krustojumā ar Kranciema ielu, ir pašvaldības īpašumā esoša pilsētas iela. Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis ir ierosinājis Meža prospekta posmam no krustojuma ar Mednieku ielu līdz krustojumam ar Kranciema ielu, kas nodrošinās piekļuvi jaunās Ogres Valsts ģimnāzijas ēkai, piešķirt Gunāra Astras ielas nosaukumu, tādējādi godinot latviešu brīvības cīnītāju un ievērojamu PSRS okupācijas laika disidentu Gunāru Astru.
Jaunā Ogres Valsts ģimnāzijas ēka būs nozīmīgs ieguvums ne tikai Ogres pilsētai, bet arī visam novadam, bērnu un jauniešu izglītībai un attīstībai. Savukārt, piešķirot Gunāra Astras ielas nosaukuma ielas posmam, kas ved uz jauno Ogres Valsts Ģimnāzijas ēku, tiks pausta latviešu brīvības cīnītājam un godināta viņa piemiņa, kā arī tiks veicināta gan skolēnu, gan sabiedrības interese par Gunāra Astras dzīvi, vēstures notikumiem un Latvijas kā neatkarīgas, demokrātiskas un nacionālas valsts nozīmi.
Par Gunāra Astras dzīves popularizēšanu gādā arī latviešu emigrācijas biedrība “Daugavas vanagi”, regulāri rīkojot eseju konkursus, kur aicināti piedalīties ģimnāziju audzēkņi, skolēni.
Pašvaldībā jau saņemts Valsts valodas centra atzinums, kurā norādīts, ka iestāde saskaņo oficiālā vietvārda Gunāra Astras ielas nosaukuma piešķiršanu esošā Meža prospekta ielas posmam no krustojuma ar Mednieku ielu līdz krustojumam ar Kranciema ielu.
Reģionālās attīstības komitejas deputāti atbalstīja sagatavoto lēmumprojektu, virzot to apstiprināšanai domes sēdē, kas notiks 16. decembrī.