Iedzīvotājiem būs iespēja uzrakstīt iesniegumu par iestāšanos Zemessardzē. Šādiem interesentiem Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljons lūdz ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu, izglītības dokumentu un, ja tāda ir, arī autovadītāja apliecību.
Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljona atbildības teritorijā ietilpst Ogres novads, Ērgļi un Mālpils. Zemessardzē nešķiro pēc tautības, izglītības, specialitātes vai pieredzes. Kandidātam jābūt Latvijas pilsonim vecumā no 18 līdz 55 gadiem ar valsts valodas zināšanām vismaz vidējā (B1) līmenī, bez kriminālas sodāmības, ar atbilstošu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību. Zemessargi attīsta savas militārās iemaņas no pamatdarba brīvajā laikā – nedēļu nogalēs, atvaļinājuma laikā vai darba dienās, ja zemessargam šis laiks ir pieejams. Ar kandidātu prasībām var iepazīties Zemessardzes mājaslapā.
Lai pieteiktos dienestam Zemessardzē, Ogres novada iedzīvotāji aicināti zvanīt uz tālruni 29278904 vai rakstīt uz e-pastu .
Valsts aizsardzība ir mūsu kopējā atbildība. Kopā mēs varam aizsargāt Latviju!
Informāciju sagatavoja Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljona Komunikācijas nodaļa