Ceturtdiena, 09.10.2025 15:44
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:44
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 13. maijs, 2021 13:16

Ogrē būs Jūlija Alberta Marsona laukums

ogresnovads.lv
Ogrē būs Jūlija Alberta Marsona laukums
Ceturtdiena, 13. maijs, 2021 13:16

Ogrē būs Jūlija Alberta Marsona laukums

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības domes Tautsaimniecības komitejas sēdē deputāti atbalstīja ierosinājumu vienu no laukumiem Ogrē nosaukt pilsētas pirmā mēra Jūlija Alberta Marsona vārdā.

1928. gada februārī, kad Ogrei tika piešķirtas pilsētas tiesības (līdz tam Ogre bija miests), par pilsētas mēru tika ievēlēts baņķieris Jūlijs Alberts Marsons.

Marsona kungs mēra amatā darbojās līdz 1938. gadam un bija viens no izcilākajiem saimnieciskajiem vadītājiem Latvijas brīvvalsts laikā, Ogres attīstībā devis milzīgu ieguldījumu.

Lai godinātu Ogres pilsētas pirmā mēra Jūlija Alberta Marsona (1875–1941) izcilo personību un viņa ieguldījumu Ogres pilsētas attīstībā, laukumā plānots izvietot Jūlija Alberta Marsona bronzas skulptūru un ir piešķirts Jūlija Alberta Marsona laukuma nosaukums.

Laukuma adrese ir Ogre, Skolas iela 2B un Skolas iela 2C – Ogres dzelzceļa stacijas tuvumā.

Galīgais lēmums tiks pieņemts domes sēdē 20. maijā.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?