1928. gada februārī, kad Ogrei tika piešķirtas pilsētas tiesības (līdz tam Ogre bija miests), par pilsētas mēru tika ievēlēts baņķieris Jūlijs Alberts Marsons.
Marsona kungs mēra amatā darbojās līdz 1938. gadam un bija viens no izcilākajiem saimnieciskajiem vadītājiem Latvijas brīvvalsts laikā, Ogres attīstībā devis milzīgu ieguldījumu.
Lai godinātu Ogres pilsētas pirmā mēra Jūlija Alberta Marsona (1875–1941) izcilo personību un viņa ieguldījumu Ogres pilsētas attīstībā, laukumā plānots izvietot Jūlija Alberta Marsona bronzas skulptūru un ir piešķirts Jūlija Alberta Marsona laukuma nosaukums.
Laukuma adrese ir Ogre, Skolas iela 2B un Skolas iela 2C – Ogres dzelzceļa stacijas tuvumā.
Galīgais lēmums tiks pieņemts domes sēdē 20. maijā.