Pašvaldības SIA “Ogres Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Kaspars Grīnbergs informē, ka atklāšanas dienā no plkst. 11 līdz 13 slidotava nebūs publiski pieejama – šajā laikā norisināsies hokeja kluba “Ogre” sadraudzības spēle. Pēc tam slidotava būs brīvi pieejama ikvienam slidot gribētajam.
Slidotavas atklāšanas dienā no plkst. 12 līdz 16 Krasta laukumā darbosies mobilā kafejnīca “Uguns”.
Pašvaldība atgādina, ka, apmeklējot slidotavu, ikvienam ir jāievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības.
Slidu noma nav pieejama. Slidotava pieejama apmeklētājiem visu diennakti.