Sestdiena, 11. decembris, 2021 08:57

Ogrē būs pieejama publiskā slidotava
Sestdien, 11. decembrī, Ogrē, Krasta laukumā, sāks darboties publiskā slidotava. Ledus ir uzliets un gatavs lietošanai. Laika apstākļi Latvijā ir mainīgi – bargā sala vietā atkal būšot siltākas dienas, bet jācer, ka laikapstākļu maiņa tomēr neliegs izbaudīt ziemas priekus uz ledus.

Pašvaldības SIA “Ogres Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Kaspars Grīnbergs informē, ka atklāšanas dienā no plkst. 11 līdz 13 slidotava nebūs publiski pieejama – šajā laikā norisināsies hokeja kluba “Ogre” sadraudzības spēle. Pēc tam slidotava būs brīvi pieejama ikvienam slidot gribētajam.

Slidotavas atklāšanas dienā no plkst. 12 līdz 16 Krasta laukumā darbosies mobilā kafejnīca “Uguns”.

Pašvaldība atgādina, ka, apmeklējot slidotavu, ikvienam ir jāievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības.

Slidu noma nav pieejama. Slidotava pieejama apmeklētājiem visu diennakti.

