Ogrē būvē modernu velo trasi

Ogrē būvē modernu velo trasi
Ogres upes krastā, Jāņa Čakstes prospektā 1, turpinās velo trases būvniecības darbi. Šī ir viena no plašākajām un modernākajām velo trasēm Pierīgā šobrīd.

Būvdarbu rezultātā ogrēnieši un pilsētas viesi iegūs asfaltētu velotrasi, kas būs paredzēta bērniem, pieaugušajiem, kā arī pieredzējušiem sporta profesionāļiem savu braukšanas prasmju un koordinācijas attīstīšanai.



Būvdarbus veic SIA "City Playgrounds" – uzņēmums, kas specializējies velo trašu, klinšu kāpšanas sienu, parkour laukumu un citu alternatīvo sporta veidu būvju un iekārtu projektēšanā, būvniecībā un uzstādīšanā, kā arī ar savu skeitparku būvniecības zīmolu "Mind Work Ramps" kļuvis par vienu no tirgus līderiem skeitparku būvniecības jomā visā pasaulē, aizvadīto gadu ietvaros īstenojot vairāk kā 200 dažādus skeitparku un aktīvās atpūtas projektus.

Topošajā Ogres velo trasē paredzēts izbūvēt īpašu tramplīnu zonu, kas piemērota dažādu akrobātisku triku izpildīšanai lēciena ietvaros. Velo trasē iespējams savas prasmes attīstīt ne vien riteņbraukšanas lielmeistariem, bet arī iesācējiem – trase būs piemērota dažādu prasmju līmeņu sportošanai un būs izbraucama ar skrituļslidām, skūteriem, skrituļdēļiem un citiem nemotorizētiem braukšanas līdzekļiem.



Plānots, ka jaunā velo trase tiks nodota lietošanā maija beigās.

