Projektam ir sava, mākslinieka Jāņa Rožukalna, izstrādātā vizuālā identitāte, kā arī sauklis – #Spark the change (latv – Pārmaiņu dzirksts). Sauklis akcentē pilsētas nemitīgās pārmaiņas un attīstību, vides draudzīgumu, jaunām ģimenēm piemērotu vidi, arvien plašāku kultūras un sporta pasākumu piedāvājumu, pilsētvides un infrastruktūras attīstību, muzikālā teātra radīšanu Ogrē, kā arī citas pārmaiņas uz kurām mūsu pilsēta tiecas jau daudzu gadu garumā.
Daudzi iedzīvotāji jau ir pamanījuši pirmo lielo aktivitāti ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu – “#iegriežam Ogri”, kas uzskatāmi parāda mūsu pilsētas kultūru, cilvēkus un lielās vērtības. Darbs pie projekta rakstīšanas ir bijis intensīvs, radošs un koleģiāls. Projektā iezīmēti divi galvenie vadmotīvi – ūdens un gaisma. Ūdens tāpēc, ka tā ir Ogres bagātība. Gaisma tāpēc, ka Ogre jau šobrīd ir kā mazā gaismiņa Eiropas mērogā – pilsēta ar gaišu nākotni un iespējām. Projektā tiek iezīmētas vairākas Eiropas dimensijas – Ogre kā mūsdienīga Eiropas pilsēta, Ogre kā videi draudzīga Eiropas pilsēta un Ogre kā tehnoloģiski attīstīta pilsēta.
Projekta komanda akcentē faktu, ka aktivitātes netiks fokusētas tikai uz notikumiem Ogres pilsētas teritorijā – daudz aktivitāšu notiks visā jaunajā Ogres novadā, ko veidos pašreizējie četri tādējādi veicinot katra novada patriotismu par savu teritoriju un lepnumu par sasniegumiem.
Darba grupas projekta vadītājs Atvars Lakstīgala par projekta pieteikumu: “Vispirms es vēlos pateikt lielu paldies Ogres novada pašvaldībai par atbalstu un ieinteresētību projekta sagatavošanā, kā arī manai komandai – Elīnai Aupei, Elīnai Baltiņai, Vairim Nartišam un Arno Jundzem. Tāpat paldies visiem iestāžu vadītājiem, uzņēmējiem, diskusiju dalībniekiem, kas iesaistījās projekta sagatavošanā gan ar savām idejām, gan praktisku palīdzību. Es uzskatu, ka šis projekts neatstās vienaldzīgu nevienu, kurš to lasīs. Mēs varam lepoties ar Ogres teātri, iespaidīgo koru un deju kolektīvu nozares kustību, kā arī līdzšinējo un tuvākajos gados ieplānotās kultūras infrastruktūras attīstību. Projektā liela nozīme atvēlēta Ogres novadam pievienotajām pilsētām – Ikšķilei, Lielvārdei, Ķegumam – to vēsturiskajām un mūsdienu vērtībām, kā arī visiem jaunā Ogres novada pagastiem. Projektā “Ogre. Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” būs iespēja piedalīties ikvienam Ogres novada iedzīvotājiem, tai skaitā bērniem, jauniešiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šī gada 7. jūlijā notiks projekta aizstāvēšana starptautiskajai žūrijai, kurā mums būs jāpierāda, kāpēc tieši Ogrei jākļūst par Eiropas kultūras galvaspilsētu, un 8. jūlijā mēs zināsim, vai Ogre ir izvirzīta projekta otrajai kārtai.”
Darba grupas dalībnieks Vairis Nartišs par sagatavoto projektu: ”Man bija liels lepnums piedalīties manas dzimtās pilsētas pieteikuma sagatavošanā. Prieks, ka Ogre aug un attīstās; prieks par to, ka Ogre aizvien aktīvāk sevi piesaka kā kultūras un tūrisma galamērķi; prieks, ka Ogre neapstājas pie sasniegtā, bet strādā, lai Ogre kļūtu aizvien pievilcīgāka ne tikai saviem iedzīvotājiem, bet būtu arī skaists un krāšņs zieds Latvijas centrā. Esmu patiešām lepns par iespēju dot savu mazo artavu tās izaugsmē un ambīcijās. Turklāt ir patiess lepnums par fantastisko komandu, kas ir izveidojusies projekta sagatavošanas laikā. Ja arī negūsim nomināciju kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu, esmu pārliecināts, ka šī komanda spētu kalnus gāzt, organizējot Ogres simtgades svinības 2028. gadā.”