“Bētlemes zvaigzne” ir līdz šim lielākais December Design veidotais gaismas objekts. Iespaidīgā dekorācija atradīsies kalnā blakus Ogres novada pašvaldības ēkai. Tās tapšanā dizaineru Kristapa un Elīnas Štobju vadībā piedalījušies dažādu jomu un profesiju pārstāvji, vairāki dizaineri, arhitekti un būvinženieri. Grandiozās Ziemassvētku dekorācijas svars ir 2,4 tonnas, un tā veidota no vairāk nekā 66 tūkstošiem metru LED diožu virteņu, kas savijas vairāk nekā 6 kilometros.
Bētlemes zvaigzne ir viens no Ziemassvētku simboliem, saukta arī par Ziemassvētku zvaigzni. Tā ir bijusi diskusiju objekts astronomu vidū, kā arī Kristīgajā ticībā tai ir svarīga loma. Zvaigzne reiz iemirdzējusies debesīs, norādot Austrumu gudrajiem, ka Jēzus ir dzimis.
“Pastāv leģenda, ka īpaši cilvēki dzimst zem īpašām zvaigznēm. Tās sargā un izgaismo ceļu. Bētlemes zvaigzne rāda virzienu uz ko tīru, skaidru un svētu. Gada tumšākajā laikā mēs visi meklējam ceļu uz gaismu, un šogad Ogrē ikvienam ir iespēja simboliski ieraudzīt savu brīnumaino zvaigzni,” stāsta idejas autors Kristaps Štobis.
Bētlemes zvaigzne, kas tiks iedegta 23. decembrī, papildinās citus gaismas objektus Ogrē, kur arī šogad skatāmas pagājušajos gados veidotās Ziemassvētku dekorācijas: izgaismotais pilsētas skvērs un Katrīnas I kariete, kā arī eņģeļi pie katras Ogres novada baznīcas.