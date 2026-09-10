Ogrē gaidāma pavisam rudenīga diena

Sākot no valsts rietumiem, starp mākoņiem uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra nepārsniegs +15..+18 grādus, vietām lietus laikā tā pazemināsies līdz +11 grādiem.
Valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāmas dienvidrietumu un rietumu vēja brāzmas līdz 12-17 metriem sekundē, Kurzemes rietumkrastā - līdz 21 metram sekundē.
Rīgā brīžiem līs un dažbrīd debesis skaidrosies, maksimālā gaisa temperatūra būs +17, +18 grādi. Dienvidu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 12 metriem sekundē, vakarpusē gaidāmas dienvidrietumu vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē.
Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1004-1008 hektopaskāli jūras līmenī.