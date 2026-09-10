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Ceturtdiena, 10. septembris, 2026 08:15

Ogrē gaidāma pavisam rudenīga diena

LETA/OgreNet
Ogrē gaidāma pavisam rudenīga diena
Foto: pexels.com
Ceturtdiena, 10. septembris, 2026 08:15

Ogrē gaidāma pavisam rudenīga diena

LETA/OgreNet

Ogrē šodien gaisa temperatūra būs no +14 līdz +16 grādiem. Diena būs mākoņaina un gaidāmi nokrišņi. Pusdienslaikā debesis brīžiem skaidrosies. Pūtīs dienvidu/dienvidrietumu vējš ar ātrumu līdz 5ms/, brāzmās līdz 12m/s, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Sākot no valsts rietumiem, starp mākoņiem uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra nepārsniegs +15..+18 grādus, vietām lietus laikā tā pazemināsies līdz +11 grādiem.

Valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāmas dienvidrietumu un rietumu vēja brāzmas līdz 12-17 metriem sekundē, Kurzemes rietumkrastā - līdz 21 metram sekundē.

Rīgā brīžiem līs un dažbrīd debesis skaidrosies, maksimālā gaisa temperatūra būs +17, +18 grādi. Dienvidu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 12 metriem sekundē, vakarpusē gaidāmas dienvidrietumu vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē.

Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1004-1008 hektopaskāli jūras līmenī.

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