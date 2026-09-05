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Sestdiena, 5. septembris, 2026 08:07

Ogrē gaidāma rudenīga un lietaina diena

LETA/OgreNet
Ogrē gaidāma rudenīga un lietaina diena
Foto: freepik
Sestdiena, 5. septembris, 2026 08:07

Ogrē gaidāma rudenīga un lietaina diena

LETA/OgreNet

Ogrē šodien gaiss iesils līdz +17 grādiem. Debesis būs apmākušās un visas dienas garumā gaidāmas lietusgāzes. Pūtīs rietumu vējš ar ātrumu līdz 4m/s, brāzmās līdz 11m/s, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Visā valstī gaidāms lietus, vietām lietusgāzes būs spēcīgas, un iespējams arī pērkona negaiss.

Vējš būs lēns līdz mērens un pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem, bet pēcpusdienā piekrastē tas iegriezīsies no rietumiem, ziemeļrietumiem. Jūras piekrastē vēja ātrums brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē (m/s).

Maksimālā gaisa temperatūra būs +14..+17 grādu robežās.

Rīgā diena, tāpat kā pārejā Latvijā, būs mākoņaina un lietaina, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, un gaiss iesils līdz +15..+17 grādiem.

Kurzemē līdz pirmdienai spēkā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni. Nokrišņu un pārmitrās augsnes dēļ Kurzemē un vietām Vidzemē iespējama ūdenstilpju izkāpšana no krastiem, kā arī ūdens uzkrāšanās zemākajās vietās.

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