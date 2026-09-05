Ogrē gaidāma rudenīga un lietaina diena

Visā valstī gaidāms lietus, vietām lietusgāzes būs spēcīgas, un iespējams arī pērkona negaiss.
Vējš būs lēns līdz mērens un pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem, bet pēcpusdienā piekrastē tas iegriezīsies no rietumiem, ziemeļrietumiem. Jūras piekrastē vēja ātrums brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē (m/s).
Maksimālā gaisa temperatūra būs +14..+17 grādu robežās.
Rīgā diena, tāpat kā pārejā Latvijā, būs mākoņaina un lietaina, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, un gaiss iesils līdz +15..+17 grādiem.
Kurzemē līdz pirmdienai spēkā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni. Nokrišņu un pārmitrās augsnes dēļ Kurzemē un vietām Vidzemē iespējama ūdenstilpju izkāpšana no krastiem, kā arī ūdens uzkrāšanās zemākajās vietās.