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Otrdiena, 20. oktobris, 2026 08:16

Ogrē gaiss iesils līdz +10 grādiem

LETA/OgreNet
Ogrē gaiss iesils līdz +10 grādiem
Foto: pexels.com
Otrdiena, 20. oktobris, 2026 08:16

Ogrē gaiss iesils līdz +10 grādiem

LETA/OgreNet

Ogrē šodien gaisa temperatūra būs no +3 līdz +10 grādiem. Dienas pirmajā pusē debesis būs apmākušās, tomēr pēc pusdienslaika tās skaidrosies. Pūtīs austrumu vējš ar ātrumu līdz 3m/s, brāzmās līdz 8m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Otrdien mākoņi daļēji segs Latvijas debesis, saulainākais laiks gaidāms ziemeļaustrumu novados, prognozē sinoptiķi.

Vietām iespējama neliela smidzināšana. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš.

Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +8..+13 grādiem.

Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Vējam lēni līdz mēreni pūšot no austrumiem, dienvidaustrumiem, gaiss iesils līdz +11..+12 grādiem.

Laikapstākļus nosaka spēcīgs anticiklons. Atmosfēras spiediens 1033-1038 hektopaskāli jūras līmenī.

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