Ogrē gaiss iesils līdz +10 grādiem

Otrdien mākoņi daļēji segs Latvijas debesis, saulainākais laiks gaidāms ziemeļaustrumu novados, prognozē sinoptiķi.
Vietām iespējama neliela smidzināšana. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš.
Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +8..+13 grādiem.
Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Vējam lēni līdz mēreni pūšot no austrumiem, dienvidaustrumiem, gaiss iesils līdz +11..+12 grādiem.
Laikapstākļus nosaka spēcīgs anticiklons. Atmosfēras spiediens 1033-1038 hektopaskāli jūras līmenī.