Masveida vakcinēšana Latvijas lielākajās pilsētās tika uzsākta šī gada 1. aprīlī. Lai gan Ogrei ir piešķirts lielās pilsētas statuss, tā netika iekļauta Vakcinācijas biroja plānā par vakcinācijas centru izveidi Latvijas teritorijās.
Tomēr, lai lai veicinātu vakcinēšanas pieejamību visā jaunveidojamajā Ogres novada teritorijā, Ogres novada pašvaldība un Ogres rajona slimnīca ierosināja vienu no masu vakcinācijas punktiem izveidot arī Ogrē. Tādā veidā tiks palielināts arī kopējais masu vakcinēšanas temps, kā arī mazināts risks inficēties ar Covid-19, dodoties uz vakcinācijas centriem attālākos reģionos.
2021. gada 15. aprīlī Ogres novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums par pašvaldības finanšu līdzekļu piešķiršanu vakcinācijas punkta izveidei Ogres novada Sporta centra hallē, Skolas ielā 21, Ogrē.
2021. gada 23. aprīlī pašvaldība saņēma Vakcinācijas projekta biroja ierosinājumu sadarbībai starp Latvijas Republikas Veselības ministriju, Nacionālo veselības dienestu un pašvaldību Covid-19 vakcinācijas centra darbības nodrošināšanai Ogres novadā un ar to saistīto izdevumu atlīdzināšanu, starp pusēm noslēdzot sadarbības līgumu.
Saskaņā ar saņemto Vakcinācijas biroja sadarbības ierosinājumu pašvaldības pienākumos būs nodrošināt telpas vakcinācijas centra izveidei vakcinācijas procesa laikā no 2021. gada maija līdz 2021. gada 31. augustam vai līdz citam periodam, par kuru vienojas atsevišķi, kā arī veikt telpu iekārtošanu atbilstoši masveida vakcinācijas centru plānošanas vadlīnijām, ņemot vērā plānoto vakcinējamo skaitu, kā arī tam pakārtoto darba vietu skaitu. Veselības ministrija nodrošinās pašvaldības faktisko izdevumu, kas radušies saistībā ar vakcinācijas centra darbības nodrošināšanu un cita veida atbalsta sniegšanu vakcinācijas procesa nodrošināšanai, apmaksu Ministru kabineta noteiktajā termiņā un kārtībā. Nacionālais veselības dienests apņemas sniegt informatīvo un metodisko atbalstu pašvaldībai, lai nodrošinātu vakcinācijas centra efektīvu darbību.
Sadarbības līguma īstenošanai tiks piesaistīti SIA "Ogres rajona slimnīca", Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 54. kaujas bataljona un Ogres novada Sporta centra darbinieki.
Izvērtējot sadarbības nosacījumus, tika secināts, ka Ogres novada Sporta centra halle ir piemērota masu vakcinācijas centra izveidei Ogrē. Plānots, ka iedzīvotāju vakcinēšana tiks uzsākta 10. maijā.