Piektdiena, 24. decembris, 2021 08:04

Ogrē iemirdzējusies Betlēmes zvaigzne

Ogrē iemirdzējusies Betlēmes zvaigzne
Vakar vakarā, 23. decembrī, pie Ogres novada domes ēkas tika iedegts jauns un skaists pilsētas svētku rotājums - BETLĒMES ZVAIGZNE. Vakara gaitā skvēriņā pie domes darbojās arī Ogresgala 5. Skautu un gaidu vienība, kas organizēja akciju “Miera gaisma no Betlēmes”. Ikviens interesents varēja saņemt Betlēmes gaismiņu - svecīti, kuras liesmiņu var turpināt rūpīgi sargāt arī savās mājās.

Jau 18 gadus šī liesmiņa ceļo līdz Latvijai. Šī gada 19. decembrī Latvijas skauti un gaidas to saņēma no Lietuvas skautiem.

December Design dizainera Kristapa Štobja radītais gaismas objekts "Betlēmes zvaigzneir šogad lielākā vienapjoma Ziemassvētku vides dizaina konstrukcija Baltijas valstīs.

Šis gaismas objekts ir līdz šim lielākais December Design veidotais projekts. Tās tapšanā dizaineru Kristapa un Elīnas Štobju vadībā piedalījušies dažādu jomu un profesiju pārstāvji, vairāki dizaineri, arhitekti un būvinženieri. Grandiozās Ziemassvētku dekorācijas svars ir 2,4 tonnas, un tā veidota no vairāk nekā 66 tūkstošiem metru LED diožu virteņu, kas savijas vairāk nekā 6 kilometros.

