Jau 18 gadus šī liesmiņa ceļo līdz Latvijai. Šī gada 19. decembrī Latvijas skauti un gaidas to saņēma no Lietuvas skautiem.
December Design dizainera Kristapa Štobja radītais gaismas objekts "Betlēmes zvaigzne" ir šogad lielākā vienapjoma Ziemassvētku vides dizaina konstrukcija Baltijas valstīs.
Šis gaismas objekts ir līdz šim lielākais December Design veidotais projekts. Tās tapšanā dizaineru Kristapa un Elīnas Štobju vadībā piedalījušies dažādu jomu un profesiju pārstāvji, vairāki dizaineri, arhitekti un būvinženieri. Grandiozās Ziemassvētku dekorācijas svars ir 2,4 tonnas, un tā veidota no vairāk nekā 66 tūkstošiem metru LED diožu virteņu, kas savijas vairāk nekā 6 kilometros.