Dzīvokļi tapuši pārbūvējot kādreizējo poliklīnikas ēku Miera ielā 2, no kuras 2011. gada vasaras nogalē Ogres rajona poliklīnikas infrastruktūra pilnībā tika pārcelta uz tā paša gada
aprīlī atklāto jauno Ogres rajona slimnīcas korpusu Slimnīcas ielā 2.
Ēkā izveidots 21 dzīvoklis un tai pieguļošajā teritorijā tiks iekārtots bērnu rotaļu laukums.
Ēkas pagrabstāvā izveidoti un speciāli aprīkoti 5 arhīvi medicīniskās dokumentācijas glabāšanai.
Ogres slimnīcas rezidents Renārs Čeredņičenko atklāj: “Man kā jaunajam speciālistam ir liels atvieglojums uzsākt savu karjeru vietā, kur man nav jāinvestē nauda un laiks dzīves vietas meklēšanā. Es varu investēt savas kvalifikācijas paaugstināšanai, lekcijās, semināriem ārzemēs. Šī ir kolosāla iespēja, jo jaunajiem speciālistiem savas karjeras sākumā ārpus Rīgas kaut kur sākt darboties ir ļoti grūti. Dzīvokļi ir ļoti kvalitatīvi un vieta ir laba bērniem un ģimenei. Ir labs starts, lai uzsāktu savu profesionālo gaitu tepat Ogrē.
Ogres slimnīcas vadība atzīst, ka medicīnas darbinieku trūkums ir liela problēma ne tikai valstī, bet arī Ogres rajona slimnīcā, līdz ar to šis ir viens no risinājumiem, jaunu darbinieku
piesaistei.
Plānots, ka jaunie ārsti dzīvokļos varēs sākt dzīvot augustā, kad tiks pabeigti iekārtošanās darbi.