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Svētdiena, 12. jūlijs, 2026 19:25

Ogrē jūnijā augušas sērijveida dzīvokļu cenas

LETA
Ogrē jūnijā augušas sērijveida dzīvokļu cenas
Foto: Ogres novads
Svētdiena, 12. jūlijs, 2026 19:25

Ogrē jūnijā augušas sērijveida dzīvokļu cenas

LETA

Jūnijā augušas sērijveida dzīvokļu cenas Ogrē, Salaspilī un Kauguros, teikts nekustamo īpašumu kompānijas "Arco Real Estate" jaunākajā sērijveida dzīvokļu tirgus pārskatā.

Ogrē 2026. gada jūnijā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 1%, un viena kvadrātmetra vidējā cena sasniedza 972 eiro par kvadrātmetru. Dzīvokļu cenas Ogrē jūnijā bija par 10% augstākas nekā 2026. gada sākumā.

Kauguros, Jūrmalā, jūnijā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 0,4% līdz 883 eiro par kvadrātmetru. Kopš 2026. gada sākuma dzīvokļu cenas Kauguros jūnijā bija pieaugušas par 7%.

Sērijveida dzīvokļu cenas Salaspilī jūnijā palielinājās par 0,2%, un dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena pieauga līdz 902 eiro par kvadrātmetru. Jūnijā sērijveida dzīvokļu cenas Salaspilī bija par 6% augstākas nekā šā gada sākumā.

Savukārt Jelgavā dzīvokļu cenas 2026. gada jūnijā saglabājās praktiski bez izmaiņām - 799 eiro par kvadrātmetru. Jelgavā sērijveida dzīvokļu cenas jūnijā bija par 4% augstākas nekā 2026. gada sākumā.

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