Ogrē 2026. gada jūnijā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 1%, un viena kvadrātmetra vidējā cena sasniedza 972 eiro par kvadrātmetru. Dzīvokļu cenas Ogrē jūnijā bija par 10% augstākas nekā 2026. gada sākumā.
Kauguros, Jūrmalā, jūnijā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 0,4% līdz 883 eiro par kvadrātmetru. Kopš 2026. gada sākuma dzīvokļu cenas Kauguros jūnijā bija pieaugušas par 7%.
Sērijveida dzīvokļu cenas Salaspilī jūnijā palielinājās par 0,2%, un dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena pieauga līdz 902 eiro par kvadrātmetru. Jūnijā sērijveida dzīvokļu cenas Salaspilī bija par 6% augstākas nekā šā gada sākumā.
Savukārt Jelgavā dzīvokļu cenas 2026. gada jūnijā saglabājās praktiski bez izmaiņām - 799 eiro par kvadrātmetru. Jelgavā sērijveida dzīvokļu cenas jūnijā bija par 4% augstākas nekā 2026. gada sākumā.