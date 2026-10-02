Ogre kļūst par celmlauzi, sadarbībā ar IZM sākot izstrādāt mācību saturu bezpilota sistēmu un ierīču vadīšanā

“Bezpilota sistēmas un tehnoloģijas ir kļuvušas par stratēģiski svarīgu jomu, kurā nepieciešamas mūsdienīgas un praktiski lietojamas zināšanas. Tehnoloģiju attīstība prasa rīkoties drosmīgi un elastīgi, tāpēc augstu vērtēju Ogres novada pašvaldības un mūsu ekspertu aktīvo sadarbību. Katra šāda iniciatīva, kas palīdz pilnveidot izglītības saturu un stiprināt jaunās specialitātes, sniedz būtisku pienesumu izglītības sistēmas kvalitātei un mūsu jauniešu konkurētspējai," uzsver izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone.
Ņemot vērā bezpilota sistēmu pieaugošo nozīmi drošībā, civilajā aizsardzībā, glābšanas darbos un citās tautsaimniecības nozarēs, IZM saredz būtisku nepieciešamību nodrošināt vidusskolēniem nepieciešamās zināšanas un praktiskās iemaņas šajā jomā. Ogres novada pašvaldības ieskatā bezpilota ierīču vadīšana ir kompleksa un starpdisciplināra prasme, kuras apguves iespējas pašreizējā vidējās izglītības piedāvājumā ir ierobežotas, tādēļ nepieciešams mērķtiecīgs izglītības nozares un pašvaldības atbalsts.
Izstrādājamais pilotprojekts paredzēts vispārējās vidējās izglītības, kā arī arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības posmam. Tā ietvaros izglītības eksperti vērtēs vispiemērotākos satura integrācijas modeļus – bezpilota sistēmu apguvi izveidojot kā atsevišķu specializēto mācību kursu, integrējot to mācību priekšmetu moduļos vai izstrādājot profesionālās izglītības satura izvēles moduļus.
Pilotprojekta izstrādes procesā tiks precīzi definēts mācību saturs, sasniedzamie rezultāti, nepieciešamais stundu apjoms, drošības protokoli, materiāltehniskais nodrošinājums, kā arī pedagogu sagatavošanas un praktiskās aprobācijas nosacījumi.
Lai nodrošinātu augstu izglītības kvalitāti, pilotprojekta īstenošanai nepieciešamo pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi plānots līdzfinansēt no VIAA īstenotā Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) projekta Nr. 4.2.2.3/1/24/I/001 “Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide” līdzekļiem.
Papildus tam IZM un Ogres novada pašvaldības speciālisti vērtēs iespējas piesaistīt valsts un pašvaldības finansējumu specifiskā materiāltehniskā aprīkojuma un mācību bāzes nodrošināšanai, izskatot atbilstošus finansējuma piesaistes mehānismus pēc detalizētu aprēķinu un aprobācijas koncepta saskaņošanas.
Izstrādātā kursa un moduļu izmēģinājumi plānoti Ogres novada vispārējās vidējās izglītības iestādēs. Pēc aprobācijas pabeigšanas un iegūto rezultātu izvērtēšanas radītie metodiskie materiāli un mācību modelis kalpos par pamatu lēmumu pieņemšanai par šāda satura iespējamu tālāku sistēmisku ieviešanu izglītības iestādēs visā Latvijā.