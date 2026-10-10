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Sestdiena, 10. oktobris, 2026 15:50

Ogrē līdz pamatiem nodeg šķūnis ar kurināmo ziemai: tiek lūgta līdzcilvēku palīdzība

OgreNet
Ogrē līdz pamatiem nodeg šķūnis ar kurināmo ziemai: tiek lūgta līdzcilvēku palīdzība
Ekrānuzņēmums no "Facebook"/Kristaps Veliks
Sestdiena, 10. oktobris, 2026 15:50

Ogrē līdz pamatiem nodeg šķūnis ar kurināmo ziemai: tiek lūgta līdzcilvēku palīdzība

OgreNet

Sociālajos tīklos, "Facebook" grupā "Ogre mūsu pilsēta!”, Kristaps Veliks vērsies pie ogrēniešiem ar aicinājumu palīdzēt ugunsnelaimē cietušai ģimenei.

Kā vēsta ieraksta autors, pirms pāris dienām drauga vecākiem pilnībā nodegusi saimniecības ēka – šķūnis. Ēkā atradušies visi ziemas sezonai sarūpētie kurināmā krājumi – malka un briketes. Pēc notikušā cietušie pašu spēkiem nevar atļauties iegādāties jaunu, ziemai nepieciešamo apjomu ar kurināmo, tāpēc tiek lūgts līdzcilvēku atbalsts.

Iedzīvotāji, kuriem ir iespēja noziedot kaut nelielu daudzumu malkas vai brikešu, aicināti atsaukties. Palīdzības organizatori norāda, ka ir nodrošināts transports – automašīna ar piekabi –, līdz ar to nepieciešamības gadījumā ziedotajam kurināmajam iespējams aizbraukt pakaļ.   

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