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Pirmdiena, 8. jūnijs, 2026 08:21

Ogrē nedēļa iesāksies ar apmākušām debesīm; Kurzemē un Zemgalē izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums

LETA/OgreNet
Ogrē nedēļa iesāksies ar apmākušām debesīm; Kurzemē un Zemgalē izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums
Foto: pexels.com
Pirmdiena, 8. jūnijs, 2026 08:21

Ogrē nedēļa iesāksies ar apmākušām debesīm; Kurzemē un Zemgalē izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums

LETA/OgreNet

Ogrē šodien gaiss iesils līdz +21 grādam. Diena būs apmākusies, brīžiem debesis skaidrosies. Pūtīs mainīga virziena vējš ar ātrumu līdz 3m/s, brāzmās līdz 5m/s. Nokrišņi gaidāmi tikai naktī uz otrdienu, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Pirmdien Latvijas austrumu daļu no dienvidaustrumiem sasniegs nokrišņu zona, kas nesīs stipru lietu, nokrišņi turpināsies naktī uz 9. jūniju, brīdina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Dzeltenās pakāpes brīdinājums izsludināts arī daudzviet Kurzemē un Zemgalē, kur pirmdienas pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm un krusu.

Nedēļas pirmajā dienā gaidāms lēns vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +17..+24 grādi.

Rīgā palielināsies mākoņu daudzums, pēcpusdienā un vakarā iespējams lietus un pērkona negaiss, gaiss iesils līdz +23 grādiem.

Laikapstākļus ietekmē paaugstināta spiediena apgabals, Baltkrievijā pastiprinās ciklons. Atmosfēras spiediens 1017-1020 hektopaskāli jūras līmenī.

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