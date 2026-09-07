Pirmdiena, 07.09.2026 10:54
Ermīns, Regīna
Pirmdiena, 07.09.2026 10:54
Ermīns, Regīna
Pirmdiena, 7. septembris, 2026 07:37

Ogrē nedēļa iesāksies ar pārsvarā skaidrām debesīm

LETA/OgreNet
Ogrē nedēļa iesāksies ar pārsvarā skaidrām debesīm
Foto: pexels.com
Pirmdiena, 7. septembris, 2026 07:37

Ogrē nedēļa iesāksies ar pārsvarā skaidrām debesīm

LETA/OgreNet

Ogrē šodien gaiss iesils līdz +20 grādiem. Dienas pirmajā pusē debesis būs skaidras, tomēr uz vakarpusi mākoņu skaits palielināsies. Pūtīs rietumu vējš ar ātrumu līdz 2m/s, brāzmās līdz 7m/s. Būtiski nokrišņi šodien nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Pirmdienas pēcpusdienā gaisa temperatūra Latvijā sasniegs +17..+21 grādu, prognozē sinoptiķi.

Mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs. Sākot no valsts rietumiem, mākoņu kļūs vairāk. Vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses.

Rīgā saule mīsies ar mākoņiem un iespējams īslaicīgs lietus. Vējam lēni līdz mēreni pūšot no rietumiem, dienvidrietumiem, gaiss iesils līdz +20, +21 grādam.

Laikapstākļus nosaka anticiklona atzars. Atmosfēras spiediens 1017-1020 hektopaskāli jūras līmenī.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.