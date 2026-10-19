Pirmdiena, 19.10.2026 08:33
Drosma, Drosmis, Elīna
Pirmdiena, 19.10.2026 08:33
Drosma, Drosmis, Elīna
Pirmdiena, 19. oktobris, 2026 08:05

Ogrē nedēļa sāksies ar saulainu dienu

LETA/OgreNet
Ogrē nedēļa sāksies ar saulainu dienu
Foto: freepik
Pirmdiena, 19. oktobris, 2026 08:05

Ogrē nedēļa sāksies ar saulainu dienu

LETA/OgreNet

Ogrē šodien gaisa temperatūra būs no 0 līdz +10 grādiem. Debesis būs skaidras un diena - saulaina. Pūtīs ziemeļaustrumu/austrumu vējš ar ātrumu līdz 3m/s, brāzmās līdz 7m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Pirmdien lielā Latvijas daļā debesis būs skaidras un spīdēs saule, prognozē sinoptiķi.

Valsts dienvidu novados daudzviet būs mākoņains laiks, bet nav gaidāmi nokrišņi.

Pūšot lēnam līdz mērenam austrumu, ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +7..+12 grādiem.

Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no austrumiem, ziemeļaustrumiem un gaiss iesils līdz +10 grādiem.

Laikapstākļus nosaka spēcīgs anticiklons. Atmosfēras spiediens sasniedzis 1034-1039 hektopaskālus jūras līmenī.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.